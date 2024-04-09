車鼓陣保存者施朝養推廣技藝 彰化縣府出專書
彰化縣文化局為無形文化資產「車鼓陣」保存者施朝養出版新書，高齡92歲施朝養今天出席發表會表示，小時候學車鼓陣技藝，現在用來推廣奉獻很有價值。
縣長王惠美致詞說，施朝養生長於和美鎮雅溝里，15歲開始跟著父親習藝，以車鼓陣反映在地生活型態，77年他成立「和美雅溝才藝車鼓陣」，推廣傳授技藝，並到各社區、學校教學，曾獲頒「台灣省102年地方基層芳草人物」。
文化局指出，施朝養在110年登錄為彰化縣無形文化資產傳統表演藝術類車鼓陣保存者，縣府為他規劃出版「朝養弄車鼓：車鼓陣施朝養傳統表演藝術生命史」新書，以口述訪談及影像等資料作基礎，紀錄其人生故事、表演特色等，今天舉行新書發表會。
施朝養接受媒體聯訪時表示，一首歌謠很長，以前不像現在有錄音機，只能靠自己死背，逐步將整首曲目完成，現在推廣奉獻此技藝很有價值。他認為家族傳承很重要，過去是父親教他技藝，現在傳承給兒女、媳婦，才有辦法持續撐下去。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言