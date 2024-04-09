聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫後拓通路／台中柑橘銷加 追加3貨櫃

聯合報／ 記者劉柏均／台中報導
中市農業局自去年疫情降級後，輔導產區農會外銷至東南亞國家，更進軍歐美國家，出口5貨櫃椪柑至加拿大，共計近71餘噸。圖／中市府提供
中市農業局自去年疫情降級後，輔導產區農會外銷至東南亞國家，更進軍歐美國家，出口5貨櫃椪柑至加拿大，共計近71餘噸。圖／中市府提供

國產柑橘受疫情、大陸禁令等影響出口，中市農業局自去年疫情降級後，輔導產區農會外銷至東南亞國家，更進軍歐美國家，出口2貨櫃椪柑加拿大，今年也追加3個貨櫃，共計71餘噸，昨天還在加拿大舉行試吃活動，並在Save-On-Foods、H Mart等大型通路同步上架販售。

台中以椪柑、茂谷柑兩種柑橘為主要產出，椪柑產期為每年11月至翌年1月，台中種植面積1406公頃，年產量2萬2226公噸，茂谷柑產期則自每年12月到翌年3月，種植面積599公頃為全台第一，年產量9859公噸。

農業局說明，台中因氣候條件宜人、雨量充沛，椪柑品質好，果肉甘甜多汁且酸甜比例適中，營養價值豐富。台中地理位置優越，後續尚有許多適宜外銷水果，如巨峰葡萄、紅龍果、高接梨及甜柿等，未來將與相關產區農民團體持續努力，輸銷更多優質水果到加拿大，提供加國民眾享用。

東勢區農會古滿琴主任說，台中優質柑橘國際通路遍及新加坡、馬來西亞、汶萊、香港及日本等國家，新冠疫情蔓延3年多，全球國際行銷中斷，疫情降級後，各國紛紛重新與世界連結接軌，台灣逐步擴大國際通路。

加拿大 椪柑 疫情

延伸閱讀

挺過疫情黑暗期 台中柑橘銷加拿大拓北美市場

天氣炎熱高雄楠梓市區有蛇出沒 嚇到路過騎士

113年高雄青創農企業孵育計畫 即起徵件

下月將迎日全食！加拿大尼加拉恐湧入百萬人 宣布進入緊急狀態

相關新聞

公車不來 彰化4偏鄉籌錢開幸福巴士

彰化縣偏鄉人口高齡化，村落又大多沒公車經過，長者外出購物和看病困難，鄉公所為偏遠地區交通自力救濟，紛紛籌畫開動「幸福巴士...

疫後拓通路／台中柑橘銷加 追加3貨櫃

國產柑橘受疫情、大陸禁令等影響出口，中市農業局自去年疫情降級後，輔導產區農會外銷至東南亞國家，更進軍歐美國家，出口2貨櫃...

台灣大道公車道改調撥道 中市府搖頭

台中市台灣大道是交通大動脈，車流極大，部分路口易壅塞。市議員李中指出，雙向設置的專用公車道在廢除BRT快捷巴士後已失去意...

石岡旅客服務中心遲未營運 中市府：廠商展延至5月底

台中東豐綠廊自行車道為國內知名單車道，是許多民眾踏青、騎車的首選，但中繼站「石岡旅客服務中心」自2022年封閉整建，去年...

彰化扇形車庫停車場月租名額未滿 登記截止延4/14

彰化市扇形車庫停車場開放80格汽車停車位供民眾月租，登記日期昨天截止，卻只有59人申請，彰化市公所決定截止日期延至4月1...

生人迴避！芬園13日過境台中「送肉粽」 彰化半月已3場

彰化縣芬園鄉本月13日晚間10時起，將有一場「送肉粽」科儀，公告路線將從舊社村彰南路，過環中路9段到新厝路段，疑沿烏溪堤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。