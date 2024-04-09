台灣大道公車道改調撥道 中市府搖頭

台中市台灣大道是交通大動脈，車流極大，部分路口易壅塞。市議員李中指出，雙向設置的專用公車道在廢除BRT快捷巴士後已失去意義，且客運缺駕駛大減班，建議在公車班次少的時段，開放專用道為調撥車道，加速車流。交通局表示，公車專用道不適合做調撥車道，將透過交通工程改善、停車管理、加強執法等手段改善。

為紓解台灣大道等車流，市府投入51億開市政路二期路段；另藍綠議員建議興建西屯區漢翔路延伸工程及福林路延伸工程，連接台中工業區及中部科學園區重要道路，以改善台灣大道等周邊道路尖峰時段車流，但經費還在爭取中。

李中指出，台灣大道當初設置公車專用道，用意是為BRT快捷巴士即雙節公車設計，但2年後，即將退場，且自前市長林佳龍廢除BRT後，公車專用道已失去原有意義。

李中表示，近期因客運公司駕駛荒，減班因應，部分時段公車道出現無公車行駛的閒置狀態，但台灣大道快車道與慢車道從早到晚車流不斷，他建議在部分公車低頻時段，開放公車專用道作為調撥車道，紓解台灣大道壅塞車流。

交通局表示，為提升台灣大道行車效率，市政府在台灣大道導入智慧化動態號誌系統，透過CMS管理系統發布旅行時間與替代路徑導引，建置之後，有效減少台灣大道行車時間，用路人從市區經台灣大道往西上台中交流道平均減少2分半鐘車程。

交通局將持續檢討台灣大道交通改善措施，透過交通工程改善、停車管理、加強執法等手段多管齊下，改善台灣大道易塞車體質。

交通局說明，公車專用道尖峰時刻平均3到5分鐘就有一班公車，班次密集，且專用道設置在快車道範圍，站體多建在路口近端，倘開放一般車輛通行或供特定轉向車輛使用，可能都在站體範圍內停等，不但影響公車停靠載客效率及準點率，也影響一般車輛行駛效率，因此維持現況。

另外，交通局2021年1月15日起，調整部分公車路線由慢車道行駛專用道，持續檢討易塞車路段，評估再增加更多公車路線行駛專用道，改善一般車道壅塞。