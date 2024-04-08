石岡旅客服務中心遲未營運 中市府：廠商展延至5月底
台中東豐綠廊自行車道為國內知名單車道，是許多民眾踏青、騎車的首選，但中繼站「石岡旅客服務中心」自2022年封閉整建，去年底發包委外，廠商招商不利，原訂今年3月中旬正式營運，需延至5月底才能開幕。觀旅局表示，目前廠商仍室內裝修中，先開放提供自行車客簡便休息，預計5月正式開幕。
東豐鐵馬道為國內知名單車道，串連東勢、豐原、石岡、新社等區域，更有石岡水壩、0蛋月台、九房里3D彩繪村、情人木橋、石岡土牛客家文化館等休憩景點，而石岡旅客服務中心則是鐵馬道中繼站，時有遊客休憩，於2022年4月封閉整修。
石岡旅客服務中心採OT模式，由委外廠商營運，12月與廠商簽約，原訂今年3月開幕，也先因應農曆春節旅遊潮，要求業者先開放飲水機、公廁等服務，怎料廠商招商下游廠商不利，至今仍只見大門深鎖，未開幕，申請展延至5月底。
據了解，廠商因招商不利而無法開幕，展延至5月，若廠商仍招募不到下游廠商，則需自行營運。
觀旅局表示，石岡旅客服務中心目前進行室內裝修整備中，雖然尚未正式營運，但為體恤自行車旅客需求，先開放並提供簡便的休息、飲水、如廁、餐飲及旅遊諮詢等基本服務，預計今年5月底前正式開幕，相關空間與規畫將更完善。
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