生人迴避！芬園13日過境台中「送肉粽」 彰化半月已3場

彰化縣芬園鄉本月13日晚間10時起，將有一場「送肉粽」科儀，公告路線將從舊社村彰南路，過環中路9段到新厝路段，疑沿烏溪堤岸道路，再北上烏日王田路段，不過未具體說明是送到烏溪還是海邊，讓地方人士心存疑惑。這也是芬園鄉10天來第二場「送肉粽」。

「送肉粽」儀式是彰化沿海數百年來的習俗，為避免民眾對發生過上吊不幸的事情的地點，不要存有恐懼與不安，因此透過「送肉粽」科儀安民心，將上吊的繩子等物，送往海邊化掉。

不過，此一主要是沿海地區的送煞科儀，近年來，逐漸往內陸或其他縣市舉辦，靠山區的芬園鄉同安村本月3日晚間才辦過一場，沒想到相距才10天，靠近溪的芬園鄉舊社村，本月13日晚間也將舉辦一場「送肉粽」。上月28日晚間，靠海的彰化縣伸港鄉也舉辦一場「送肉粽」科儀，也就是說，從海到山，彰化縣半個月已舉辦三場「送肉粽」。

據了解，本月13日晚間舉辦的「送肉粽」科儀，尋短亡者是一名40多歲女性，地方為了安撫人心，由法師主持舉辦這場送煞科儀，並公告路線，經研判是沿台中市烏日烏溪堤岸北上，呼籲沿途民眾盡量避開。不過，卻是語意不明，沒有地圖，無法得知是送到烏溪或者海邊。

本月3日晚間在芬園鄉同安村才舉辦一場 「送肉粽」科儀，據村長林子瓏說，其實目前的「送肉粽」科儀，都是用車載送，速度快，經過時，幾乎都不會被知道，因此民眾毋須恐慌，在公告路線盡量避開即可。

曾主持40多場「送肉粽」科儀的法師顏文讚說，「送肉粽」既已公告時間與路線，民眾就盡量迴避，沿途住戶緊閉門窗，但如果必須參與儀式，過程中，建議口裡含著一顆未剖開的檳榔青，待儀式結束就吐掉。如果中途遇到送肉粽，則隨手摘下路邊青草或樹葉捏在手裡，待隊伍通過後，再丟掉，這就是「一青破三煞」的道理。

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