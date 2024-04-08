台東空品良好冠全台 去年空汙陳情破300件 原因曝光
台東縣去年空氣品質良好天數為349日，良好比率高達95.6%，好山好水吸引許多國人前往旅遊。但當地一些貪圖方便的居民，習慣在整理家務、田務後，將雜草等廢棄物隨意丟棄燃燒，去年環保局就受理逾300件相關陳情案件，裁罰13件。
露天燃燒廢棄物造成空氣污染，除了影響空氣品質及人體健康，也違反空氣污染防制法，可罰款1,200元至10萬元。台東縣環保局表示，去年受理該類陳情案件達302件，違規裁罰計13件，各罰款1200元。
燃燒的廢棄物種類常為居家庭院、土地或農園整理修剪的雜草、植物或作物殘株與其他廢棄物，一些則是來自事業生產或營建活動產出的廢棄物。
台東縣政府表示，台東去年空氣品質良好天數為349日，良好比率高達95.6%，是全國第一，也因此吸引許多的遊客來台東旅遊。因此，環保局呼籲民眾不要求一時方便而隨意焚燒，也不要心存僥倖，貪圖省下廢棄物處理費用，不僅產生大量黑煙及異味，破壞空氣品質、危害人體健康，而且違規罰款，更得不償失。
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