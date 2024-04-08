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中市萬坪中央球場只2台AED 挨批虛設

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導

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中市中央球場占地1.3萬坪，卻僅有兩台自動體外心臟去顫器（AED），議員指出，市府雖設有平面圖標示AED位置，但未登錄在衛福部系統，造成勤務指揮中心人員無法從網路圖資得知位置，引導民眾初步救援，質疑AED形同虛設。運動局長李昱叡說，兩台AED前天已完成登錄，球場管理人員受過AED教育訓練，有緊急意外可支援。

中市府在水湳園區打造中央球場，內有可夜間使用的籃球、排球場共10座，吸引不少人前往運動打球。但議員楊大鋐說，中央球場原只1台AED，因幅員廣闊，去年12月有民眾打球時，心臟驟停卻找無AED，當時他邀集相關單位會勘，運動局才在停車場出入口再增1台AED，並在球場出入口設平面圖，標示AED位置。

不過，楊大鋐說，AED卻仍未登錄在衛福部系統內，3月又發生民眾在足球場倒地，當場失去意識，勤指人員無法得知鄰近有AED，只能先教民眾CPR急救，質疑AED形同虛設。

他表示，依公共場所必要緊急救護設備管理辦法，並沒有明確規範多大面積得設置幾台AED，也沒有規範場地主管機關一定要將AED登錄衛福部系統，導致許多場地機關只是虛應故事，沒有發揮救援功用，最後形同虛設，應檢討改進。

運動局長李昱叡表示，中央球場這兩台AED已放置平面圖說，並在燈桿張貼方向標示，前天也已登錄衛福部系統，讓民眾可在第一時間掌握設備位置。

李昱叡說，中央球場現場有管理人員，已在今年3月再次AED教育訓練，倘有緊急意外發生可支援協助，市府也將盤點全市使用率高的戶外球場是否設AED。

AED 衛福部 運動

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