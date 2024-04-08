合歡山違停 跪求不罰無效

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

合歡山昆陽、武嶺及合歡山莊3處停車場4日啟用收費，雖逢清明連假，因花蓮強震，不少人取消上山遊程，整體假期使用率僅約4成，卻仍有遊客疑不想付停車費違規停車，被取締竟激動向員警下跪求情，但仍被開單。

林業署南投分署指出，合歡山是熱門景點，但山區停車格有限，又不收費，常遭違規停車及長期占用車格等亂象，為符合使用者付費原則，昆陽、武嶺及合歡山莊3處停車場4日起，實施收費。

但因花蓮3日發生強震，台8線也因中橫公路邊坡多處落石坍方，往返花蓮、南投的道路一度中斷封閉，直到前天才陸續搶通，但為考量安全及避免影響救災，各單位均呼籲民眾勿上山，不少人也取消上合歡山遊程，停車場停車數量明顯減少。

不過，有民眾前天開車到合歡山遊玩，抵達武嶺停車場時，疑似不願支付停車費，原地迴轉至對向車道，違停在黃色網狀線上，有人勸說，卻未理會，警方接獲檢舉到場開單時，這名駕駛竟激動下跪求情，盼員警不要開罰。

仁愛警分局則表示，由於這名駕駛違規事證明確，警方仍依法告發，並呼籲民眾，因近期花蓮震災，台14甲線為主要聯外道路之一，將加強取締，切勿違停影響通行。