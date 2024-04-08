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因應台積擴廠 中市砸1.8億大肚蓋停車場

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
因應台積電中科二期擴廠，中市府投入1億8400多萬元，在大肚區打造「文中二」地下停車場新建工程，目前已完成設計。圖／台中市交通局提供
因應台積電中科二期擴廠，中市府投入1億8400多萬元，在大肚區打造「文中二」地下停車場新建工程，目前已完成設計。圖／台中市交通局提供

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台積電在中科二期擴廠，因應帶來的就業人口與商圈停車需求，台中市交通局投入1億8400多萬元經費，辦理大肚區打造「文中二」地下停車場新建工程，將採無障礙動線規畫，並結合綠美化，目前已完成設計，預計2016年底完工，可提供85席汽車位。

中市大肚區「文中二」地下停車場新建工程，鄰近大明五街及大德一街路口，基地旁有幼兒園及興建中的兒少家庭福利館，周遭也有工廠及住宅區，加上台積電在中科二期擴廠帶來的商業效益，衍生大量停車需求。

交通局表示，停車場工程規畫考量大肚幼兒園、大肚兒少家庭福利館及周遭社區的景觀，在大德一街側留設較寬廣的人行步道及植栽綠化空間，基地內特別設計無障礙動線，營造友善環境。

交通局長葉昭甫說，此停車場設計不只延續周遭環境意象，設計休憩、活動空間，還創造有綠意的區域景觀，停車場建物立面造型更連結鄰近的大肚台地及社區的斜屋頂設計，使建物融入當地環境。

交通局指出，「文中二」地下停車場新建工程已完成設計，後續將上網招標，預計2016年底完工，停車場完工啟用後，可緩解地區停車空間不足問題。

停車場 台積電

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