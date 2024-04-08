台中停車難 百萬輛車僅15.3萬車格

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台中市小客車登記數量破百萬，居全國之冠，但小客車與停車格數的比例在六都倒數第二，停車一位難求。議員批評，台中幅員廣大，15.3萬個汽車停車格，僅贏過台南和桃園，增設速度太慢，要求市府增設停車空間。交通局表示，花大錢興建停車位效率有限，目前做法是增加共享車位和提高使用周轉率，趕上汽車數的增長。

根據統計，台中是全台各縣市中小客車掛牌數最多的城市，目前登記117.8萬輛，不過汽車停車位數量僅有15萬3008個，幾乎7輛車子只有1個車位可以停，相較於雙北3輛就有1個車位，相差甚巨，小客車與停車格數的比例六都排倒數第二。

台中市區與商圈附近，每逢假日路邊車位總被停滿，一位難求。林姓市民說，光找車位至少30分鐘，就算看到車位，也要眼明手快，否則又被搶停，爭搶車位層出不窮。

議員陳俞融批評，台中僅15.3萬格汽車停車格，相較新北31.9萬格，台北22.3萬格，高雄16.4萬格，台中汽車停車位數量遠遠落後雙北，更為六都中第三少，僅贏過台南、桃園，增設速度太慢。

陳俞融並說，依公路局統計，台中去年到今年2月底，光小客車就有6.2萬輛新車領牌，但是台中同期汽車路邊停車格僅增加298格，甚至有行政區停車格負成長，其中北區被塗銷16格汽車停車格，南屯區被塗銷115格，新增車格跟不上新車增加速度，要求市政府盡速增設。

交通局長葉昭甫表示，台中市5年來增設5734席汽車格位，增加數量六都第二；另已投入約100億元規畫興建38處停車場。但每處停車場得花至少5億元，僅增加200個停車位，還得花上2至3年興建，效率有限，因此推動共享車位，目前全市共規劃13處共享車位，另台中4所大學已開放校園空間共享，提供汽車666格及機車1167格。

葉昭甫說，交通局除持續盤點有意願開放停車格位的機關學校，並已在路邊車格布建7380顆地磁，目前白天每格平均停車約2小時，周轉率可達3.4次，將在停車熱點提高費率，以提高車格周轉率。

逢甲大學運輸與物流學系助理教授洪百賢說，市區地小人稠，停車供給嚴重不足，藉由地磁布建瞭解停車位使用情況，進而以費率提升周轉率，並透過共享車位提高車位使用率，都可紓解市區停車問題。