因應台積電中科二期擴廠 中市大肚興建地下停車場

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

台積電在中科二期擴廠，因應帶來的就業人口與商圈停車需求，台中市交通局投入經費1億8400多萬元，在大肚區打造文中二地下停車場新建工程，採無障礙動線規劃結合綠美化，目前已完成設計，預計2016年底完工，啟用後可提供85席汽車位。

台中市大肚區文中二地下停車場新建工程，鄰近大明五街及大德一街路口，基地旁有大肚幼兒園及興建中的大肚兒少家庭福利館，周遭也有工廠及住宅區，加上台積電在中科二期擴廠後帶來的商業效益，衍生大量停車需求。

交通局表示，停車場工程規劃考量大肚幼兒園、大肚兒少家庭福利館及周遭社區的景觀，於大德一街側留設較寬廣的人行步道及植栽綠化空間，基地內特別設計無障礙動線，營造友善環境。

交通局長葉昭甫說，該停車場設計不只延續周遭環境意象，設計休憩、活動空間，還創造有綠意的區域景觀，停車場建物立面造型更連結鄰近的大肚台地及社區的斜屋頂設計，使建物融入當地環境。