中市汽車格數量六都第三少「供不應求」 議員批增設太慢

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台中市為第二大城市，幅員廣大，但停車格供不應求。中市議員陳俞融批評，台中市僅15.3萬汽車停車格，六都中第三少，增設速度太慢，且汽車路邊停車格塗銷多，去年到今年2月底僅增加298格，停車格不足，造成違停嚴重，要求市府增設停車空間。交通局表示，台中市近5年來增設5734席路邊汽車格位，增加數量六都第二，並盤點全市有意願開放停車格位的機關學校，提高民眾停車便利性。

議員陳俞融表示，去年底統計，台中市僅15萬3008格汽車停車格，相較新北市有31萬9586格，台北市有22萬3842格，高雄市有16萬4447格，台中的汽車停車位數量遠遠落後雙北，更為六都中第三少，僅贏過台南、桃園，增設速度太慢。

陳俞融提到，台中市府每年編列約15億公有停車場基金，但今年停車基金預算專案計畫中，新停車場建設計畫僅大甲國中地下停車場一處，增設速度與台中的停車需求完全不符。

陳俞融說，台中汽車路邊停車格塗銷多，增長緩慢，去年到今年2月底，增加619格汽車路邊停車格位，塗銷321格，實際僅增加298格，甚至有行政區停車格負成長，其中北區被塗銷16格汽車停車格，南屯區更被塗銷115格汽車停車格。但依公路局統計，台中去年到今年2月底，光小客車就有63657輛新車領牌，汽車格新增完全跟不上新車增加速度，許多人找不到車位只能被迫違停，影響交通安全。

陳俞融說，據警方統計，2022至2023年，每年路口10公尺內違規停車取締數量從44886件成長到82825件，成長近一倍，違停不僅易導致車禍，也損害行人路口通行安全，呼籲市府增設停車空間。

交通局長葉昭甫表示，經統計路邊停車格位數，自2019年1月至2023年12月，台中市增設5734席小汽車格位，增加數量六都第二；另截至2023年底，交通局已投入約100億元規劃興建38處停車場。

交通局指出，針對路邊汽機車停放時間有明顯差異的區域推動「共享車位」，目前台中市路邊車格有1處大車、小車共享及12處小車、機車共享。另目前台中4所大學已開放校園空間共享，提供汽車666格及機車1167格。交通局也盤點全市有意願開放停車格位的機關學校，提高停車效益。