中市停車位不足怎麼辦？ 交通局：增共享車位和用APP增加周轉率

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台中市議員陳俞融今以去年統計指出，台中市雖幅員廣大，但停車位僅15萬3008個，遠遠落後寸土寸金的台北市，且六都僅贏過台南市和桃園市，代表增設速度實在太慢，停車位供不應求，要求市府應積極增設停車空間，讓市民不再為停車問題所苦。但市府交通局回應說，花大錢興建停車位效率有限，目前以增加共享車位和提高使用周轉率方向思考，以能趕上汽車數的增長。

陳俞融說，停車位不足是台中市民最有感的市政問題之一，台中市僅有15萬3008個停車位，新北市卻有31萬9586個，台北市有22萬3842個，高雄市有16萬4447個。市政府每年編列約15億元的公有停車場基金，以公有停車場委外經營權利金收入及路邊、路外公有停車場停車費收入，來支應新設停車場費用，但今年的停車基金預算專案計畫中，有關新興停車場建設計畫僅大甲國中地下停車場興建工程一處，這樣的停車場新增速度與停車需求完全不相符。

陳俞融說，台中市的路邊停車位塗銷多，增長緩慢。以去年到今年2月底為止，雖增加619個路邊停車格位，但也塗銷321個，實際僅增加298格。甚至，北區不但沒有新增，還被塗銷16個，南屯區更被塗銷115個，都是負成長。但依公路局統計，台中市去年到今年2月底為止，光小客車就有6萬3657輛新車領牌，代表汽車格新增完全跟不上新車增加速度，市民停車需求無法得到滿足。

她說，停車位不足導致許多人找不到車位只能被迫違停，也影響到交通安全。警方統計，前年到去年，路口10公尺內違規停車取締數量從每年4萬4886件成長為8萬2825件，不但行車時容易面對突然出現的違停，導致車禍，也損害行人路口通行安全。

交通局回應說，盧秀燕上任市長以來，已增設5734席小汽車格位，增加數量為六都第二，另也已投入約100億元規劃興建38處停車場。但是與其每個停車場得花至少5億元，僅增加兩百個停車位，還得花上2至3年的時間興建，不是有效率和經濟的方法。因此，交通局推動共享車位，除了機關學校提供共享車位，充分運用其公餘、課餘時段(夜間、例假日等)的停車供給資源開放予公眾使用。還有4所大學開放校園空間共享，提供汽車格666席及機車格1167席。

另外經盤點調查，台中市各機關共有113場、學校共有5所有意願開放停車共享，而市立圖書館太平坪林分館共享停車場標案，已於今年3月下旬完成評選，預計6月正式履約，以嘉惠太平地區民眾。另也發展智慧停車，已於路邊車格布建約7380顆地磁，並將路邊車格停車資訊上傳至「台中交通網APP」增加停車位的周轉次數。