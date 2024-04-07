遶境名攤「北斗關東煮」 攤主感念25年前沙鹿「半碗粥」加持

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在進香路上隨香客非常熟悉「北斗素食關東煮」點心攤，資深隨香客口中的「鄭姐」鄭淑芬，25年前隨大甲媽回鑾，走到沙鹿身心俱疲走不動，路旁點心攤志工給了她「半碗粥」，如同媽祖加持，一路平安走回大甲。從此每年設「北斗關東煮」點心攤，助隨香客養足體力。

鄭淑芬説，如果不是沙鹿是「半碗粥」的力量，她真的無法陪大甲媽祖走回大甲，無法感受點心攤的力量，當然也没有隨香信徒每年想念一年一日開張的「北斗關東煮」點心攤了。

鄭淑芬1999年從北斗跟隨大甲媽祖進香回鑾，到沙鹿幾乎走不動了，路旁點心攤服務信徒，温馨的端給她「半碗粥」，讓她食後，如同媽祖加持，精神一振，平安的陪大甲媽回鑾安座。

所以鄭姐就發願，每年媽祖回程經過北斗時，要準備「素食關東煮」提供信徒補充體力，25年如一日，衆多隨香客年年報到，還口耳相傳。

鄭姐今年向媽祖許願，她兒子的投資生意因疫情變差，希能有所轉圜，結果真的如願。

今年她擴大服務，在進香去程第二天凌晨，與友人在北斗奠安宮前的「宮前路」上，提供素粽、水果優格、碳烤小餐包、冰涼仙草凍，供隨香客吃飽養足體力，隨大甲媽祖踏上西螺福興宮的進香旅程。