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彰化花壇虎山巖第一朵金針花開了 還首度開出姐妹花

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
知名的彰化縣花壇鄉虎山巖金針花山，今天早上開出第一朵花，而且是姐妹花，預期再兩周就會盛開，交通部參山國家風景區處理處長曹忠猷（中）等人一大早就去探視。記者劉明岩／攝影
知名的彰化縣花壇鄉虎山巖金針花山，今天早上開出第一朵花，而且是姐妹花，預期再兩周就會盛開，交通部參山國家風景區處理處長曹忠猷（中）等人一大早就去探視。記者劉明岩／攝影

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「開了，開了！」一夜春雨，知名的彰化縣花壇鄉虎山巖金針花山，今天早上開出第一朵花，而且是姐妹花，預期再兩周就會盛開。交通部參山國家風景區處理處長曹忠猷一大早就去探視，他說，虎山巖金針花品種是「台東7號」，在今天4月7日開花，而且是七年來首度第一天就開出姐妹花，「三七連線」，今年花況可期。

曹忠猷今天早上由彰化縣議員李成濟、鄉民代表葉尚雯及虎山巖主委林天潤、地主之一的黃瑨基陪同，很興奮地一起為第一朵花插牌。曹忠猷說，日前參山處在粉專舉辦預測第一朵的活動，花開後截止留言，目前近千人參與猜猜樂活動，不過猜對4月7日開第一朵花並不多，中獎率將大大提高，將抽出幸運猜對者，送出喔熊頸枕、金針花精油手工肥皂組等好禮。

縣議員李成濟說，花壇虎山巖左側近5分地山丘，種植約10萬株適合平地的新品種「台東7號」金針花，色澤金黃，約在4、5月間盛開，而知名的花、東金針山則在7、8月間才綻放，西部民眾不必迢迢赴花、東，可以就近前來虎山巖欣賞金針花海，在第一朵花開以後，預估兩周後會陸續綻放，而金針花又稱萱草、忘憂草，有「母親花」之稱，在母親節前後大開，歡迎大家來虎山巖拜佛祖，欣賞金針花。

曹忠猷說，虎山巖金針花美景，最近幾年越來越夯，不僅在台灣很受歡迎，很多外縣市民眾還搭遊覽車前來，花季時，湧來大批遊客欣賞滿山金黃，虎山巖金針花景甚至揚名國外，像在香港就可以透過參山處在虎山巖設置的即時影像，欣賞到金針花開情形，還有人直接搭機到台中清泉崗機場，專程前來虎山巖賞花，還可以順道去台中及南投旅遊，吃美食，虎山巖已成功帶來旅遊商機。

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知名的彰化縣花壇鄉虎山巖金針花山，今天早上開出第一朵花，而且是姐妹花，預期再兩周就會盛開，如圖中滿山金黃美景。記者劉明岩／攝影
知名的彰化縣花壇鄉虎山巖金針花山，今天早上開出第一朵花，而且是姐妹花，預期再兩周就會盛開，如圖中滿山金黃美景。記者劉明岩／攝影
知名的彰化縣花壇鄉虎山巖金針花山，今天早上開出第一朵花，而且是姐妹花，預期再兩周就會盛開，交通部參山國家風景區處理處長曹忠猷（中）等人一大早就去探視。記者劉明岩／攝影
知名的彰化縣花壇鄉虎山巖金針花山，今天早上開出第一朵花，而且是姐妹花，預期再兩周就會盛開，交通部參山國家風景區處理處長曹忠猷（中）等人一大早就去探視。記者劉明岩／攝影
知名的彰化縣花壇鄉虎山巖金針花山，今天早上開出第一朵花，而且是姐妹花。記者劉明岩／攝影
知名的彰化縣花壇鄉虎山巖金針花山，今天早上開出第一朵花，而且是姐妹花。記者劉明岩／攝影
知名的彰化縣花壇鄉虎山巖金針花山，今天早上開出第一朵花，而且是姐妹花，預期再兩周就會盛開，交通部參山國家風景區處理處長曹忠猷一大早就去探視。記者劉明岩／攝影
知名的彰化縣花壇鄉虎山巖金針花山，今天早上開出第一朵花，而且是姐妹花，預期再兩周就會盛開，交通部參山國家風景區處理處長曹忠猷一大早就去探視。記者劉明岩／攝影
知名的彰化縣花壇鄉虎山巖金針花山，今天早上開出第一朵花，而且是姐妹花，預期再兩周就會盛開，交通部參山國家風景區處理處長曹忠猷一大早就去探視。記者劉明岩／攝影
知名的彰化縣花壇鄉虎山巖金針花山，今天早上開出第一朵花，而且是姐妹花，預期再兩周就會盛開，交通部參山國家風景區處理處長曹忠猷一大早就去探視。記者劉明岩／攝影
知名的彰化縣花壇鄉虎山巖金針花山，今天早上開出第一朵花，而且是姐妹花，預期再兩周就會盛開，如圖中滿山金黃美景。資料照片／記者劉明岩攝影
知名的彰化縣花壇鄉虎山巖金針花山，今天早上開出第一朵花，而且是姐妹花，預期再兩周就會盛開，如圖中滿山金黃美景。資料照片／記者劉明岩攝影

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