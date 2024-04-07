中市「小黃公車」出任務 天天載師生到校

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台中市烏日區溪尾里與烏日市區隔著烏溪，但當地沒有公車，直到今年1月起「小黃公車」上路，有學童每天搭捷運，再轉乘「小黃」上學，宛如專車接送。

台中公車市民10公里免費，不過偏鄉地區班次少，甚至沒有公車，福利享受不到。溪尾里是烏日最大行政區，但地理位置偏遠，公共運輸也不便。當地的溪尾國小師生人數少，但校方打造森林小學特色，吸引學子跨區就讀，目前學生數從21人增加為58人。

中市府1月推出黃25陸「小黃公車」，以計程車行駛，全程免費，起迄點為捷運九德站、溪尾國小，沿途經過九德國小、明道中學、光復國中、溪南國中與溪尾國小，部分路段隨招隨停。交通局長葉昭甫說，目前預計在溪尾國小增設YouBike站點，方便轉乘接駁。

黃25路公車司機賴奉春說，他每天上午6點50分，準時從九德站接2名學生到溪尾國小上課，「小黃公車」對沒公車的溪尾很有感，他上班彷彿在接送朋友，賺到錢也賺到快樂。

溪尾國小學輔主任宋藍琪說，她是小黃公車的固定乘客，師生通勤更便利。溪尾里長顏寶玉說，過去溪尾的老幼出門，都得靠家人接送，終於等到公車開進來。