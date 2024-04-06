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彰化二水花旗木登清明連假旅遊熱搜排行榜 兩周內最美麗

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
二水集集線小火車是彰化縣二水鄉倡和村花旗木步道的特色景點，總是吸引民眾拍照。記者簡慧珍／攝影
二水集集線小火車是彰化縣二水鄉倡和村花旗木步道的特色景點，總是吸引民眾拍照。記者簡慧珍／攝影

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0403花蓮地震讓民眾清明連假幾乎留在台灣西部旅遊，彰化縣二水鄉倡和村花旗木在清明連假每天賞花人潮，粗估超越二水鄉總人口數；花旗木種在台糖土地上，台糖很滿意觀光成效，主動表明願交出整條帶狀土地管理權，倡和村辦公室以力有限，婉拒台糖「美意」。

二水鄉倡和村向台糖借土地，沿二水集集線鐵道種植花旗木，形成近400公尺花旗木步道。今年盛開時間適逢清明連假，且花旗木不怕雨淋也不會掉落花瓣，有下雨助長花朵盛開的特性，這兩天陣雨讓花旗木越開越旺，每天上午6點到下午6點遊人如織，粗估旅遊人潮超過二水鄉總人口數1萬3800多人。這波花季在本（4）月20日前最美麗。

村長鄭慶松說，花蓮震災嚴重，遊客止步，轉向在台灣西部遊玩，二水鄉倡和村花旗木花朵此時怒放，吸引各地民眾賞花，連假期間二水鄉花旗木位在熱搜排行榜第一名，兩大免費停車場上午5點多就有遊客停車，直到下午6點多光線昏暗不適合拍照，停車場才逐漸淨空。

二水鄉農會支援15頂帳蓬，二水鄉公所放置臨時廁所，遊客太多，廁所汙水槽不到一天就滿，倡和村辦公室隨時補充水源供遊客清潔，鄉公所兩天派員清理汙水槽兩次。

鄭慶松表示，台糖主管路過花旗木步道，見環境整潔、遊客眾多，相當滿意觀光成效，表明願把沿著倡和村以東的二水集集線鐵道台糖土地都交給倡和村辦公室管理，可種植花旗木和綠化，他以人手不足無力照顧太多花旗木，已婉拒台糖好意，目前規畫在源泉公園、引水公園、花旗木步道之間補種，串連3處已有花旗木的景點成帶狀花道。

台糖 花旗木 賞花 連假

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