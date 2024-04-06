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大甲媽起駕首日信徒好熱情 鑾轎較去年慢半小時

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
大甲媽遶境首日，台中市烏日警分局動員250名警力護轎、維安。圖／警方提供
大甲媽遶境首日，台中市烏日警分局動員250名警力護轎、維安。圖／警方提供

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台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動昨天深夜起駕，展開9天8夜遶境進香活動，由於今年參香信徒眾多，媽祖鑾轎行進速度緩慢，在今天上午10時13分入龍井區，較去年晚了23分鐘，烏日警分局長尤啓南率員接駕，並動員250名優勢警力護轎，大肚區公所在龍井、大肚交界的山陽大排設駕點，並發放限量媽祖Q版毛巾幾乎「秒殺」。

大甲媽鑾轎今天遶經清水、沙鹿，龍井、大肚、烏日，預計下午通過大度橋，進入彰化，今晚駐駕彰化南瑤宮，然後往路南下前往嘉義新港奉天宮，預計4月14日回鑾。

台中市警局烏日分局說明，大甲媽祖鑾轎在今天上午10時13分抵龍井，起動員250名優勢警方護轎，設置鑾轎制服機動防處組、鑾轎便衣蒐證逮捕組、掃炮組、檢扒兼防踩踏組、MP組、交通疏導機巡組、調撥車道組、支援警力及三個分區交通疏導、維安。

烏日警分局說明，警方從今天上午6時至下午6時在大甲媽遶境路線交通管制，並視車流機動彈性調整，為因應大批信眾不斷湧入，於各重要路口均編派警力實施交通指揮疏導管制，請民眾配合，以維護交通安全及順暢。另外，員警揹LED背包走入人群，以移動式標語宣導民眾防竊。也分別在龍井所、大肚所、追分所設置「警察服務站」加強防竊宣導，提醒民眾應注意隨身攜帶物品，更要注意自身財物安全。

大甲媽遶境首日，媽祖鑾轎在今天上午10時13分入台中龍井區，較去年晚了23分鐘，由台中市烏日警分局長尤啓南率員接駕。圖／警方提供
大甲媽遶境首日，媽祖鑾轎在今天上午10時13分入台中龍井區，較去年晚了23分鐘，由台中市烏日警分局長尤啓南率員接駕。圖／警方提供
大甲媽遶境首日，媽祖鑾轎在今天上午10時13分入台中龍井區，較去年晚了23分鐘，由台中市烏日警分局長尤啓南率員接駕。圖／警方提供
大甲媽遶境首日，媽祖鑾轎在今天上午10時13分入台中龍井區，較去年晚了23分鐘，由台中市烏日警分局長尤啓南率員接駕。圖／警方提供

大甲媽祖 彰化 遶境

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