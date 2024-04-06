影／大甲媽抵達沙鹿青山宮 鑽轎腳信眾綿延數百公尺

疫後觀光復甦，去年十大人氣景點，一中商圈破千萬人次奪冠，草悟道、逢甲夜市也上榜，台中共有三景點入榜。逢甲夜市多「新創美食」，是新款小吃嚐鮮首選，明倫蛋餅、大腸包小腸在必吃名單內；一中商圈豪大大雞排、打餅舖，則保留了台中學生的補習時光，成為從小吃到大的美食；台中新興起景點草悟道商圈，位在各景點核心地帶，悠閒的大草原，更是大家野餐、談天的好地方。

2024-04-05 18:42