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影／大甲媽抵達沙鹿青山宮 鑽轎腳信眾綿延數百公尺

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
大甲鎮瀾宮媽祖繞境第一天，今早8點多，鑾轎行經沙鹿區東晉路青山宮，大甲鎮瀾宮董事長顏清標現身現場，扶轎並協助信眾鑽轎腳，人潮綿延數百公尺，相當踴躍。圖／讀者提供
大甲鎮瀾宮媽祖繞境第一天，今早8點多，鑾轎行經沙鹿區東晉路青山宮，大甲鎮瀾宮董事長顏清標現身現場，扶轎並協助信眾鑽轎腳，人潮綿延數百公尺，相當踴躍。圖／讀者提供

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大甲鎮瀾宮媽祖遶境昨深夜11點起駕，展開為期9天8夜遶境活動。今早8點多，鑾轎行經沙鹿區東晉路青山宮，大甲鎮瀾宮董事長顏清標現身現場，扶轎並協助信眾鑽轎腳，人潮綿延數百公尺，相當踴躍。

今天是大甲媽遶境第一天，早上8點多，鑾轎行經沙鹿區東晉路青山宮，現場已有眾多信徒，虔誠拿香祈福等候，顏清標、立委顏寬恒也到場，並站在鑾轎內扶轎，隨後鑾轎起駕眾多信徒下跪鑽轎腳，畫面令人感動。

大甲媽祖遶境今晚預計駐駕彰化市南瑤宮，展開為期9天8夜遶境，今年是疫情解封第二年，加上清明連續假日，昨深夜鎮瀾宮湧現上萬信徒，將廟宇周遭道路擠得水洩不通，廟方預估今年隨香信眾將大增，預計4月14日回鑾。

大甲鎮瀾宮媽祖繞境第一天，今早8點多，鑾轎行經沙鹿區東晉路青山宮，大甲鎮瀾宮董事長顏清標現身現場，扶轎並協助信眾鑽轎腳，人潮綿延數百公尺，相當踴躍。圖／讀者提供
大甲鎮瀾宮媽祖繞境第一天，今早8點多，鑾轎行經沙鹿區東晉路青山宮，大甲鎮瀾宮董事長顏清標現身現場，扶轎並協助信眾鑽轎腳，人潮綿延數百公尺，相當踴躍。圖／讀者提供
大甲鎮瀾宮媽祖繞境第一天，今早8點多，鑾轎行經沙鹿區東晉路青山宮，大甲鎮瀾宮董事長顏清標現身現場，扶轎並協助信眾鑽轎腳，人潮綿延數百公尺，相當踴躍。圖／讀者提供
大甲鎮瀾宮媽祖繞境第一天，今早8點多，鑾轎行經沙鹿區東晉路青山宮，大甲鎮瀾宮董事長顏清標現身現場，扶轎並協助信眾鑽轎腳，人潮綿延數百公尺，相當踴躍。圖／讀者提供

大甲媽祖 遶境 鎮瀾宮

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