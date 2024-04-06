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兒童畫展獎狀遲到1年 中市府：將究責

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
台中市西區大同國小過期獎狀，一年前的比賽，今年4月2日才拿到獎狀，家長表示難以理解。圖／台中教產工會提供
台中市西區大同國小過期獎狀，一年前的比賽，今年4月2日才拿到獎狀，家長表示難以理解。圖／台中教產工會提供

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台中市教育產業工會接獲學生家長陳情，指中華民國第54屆世界兒童畫展比賽，各校初選後送教育局複選，去年4月結束，但教育局去年4月25日所發的獎狀，西區大同國小美術班學生還沒拿到手，且累積3項以上賽事未頒發獎狀，家長質疑校方後，4月2日才全部頒給學生。校方承認疏失，教局將追究學校責任，避免再發生。

教產工會理事長林碩杰說，大同國小今年4月2日頒發的獎狀，包括去年4月25日頒發的兒童畫展教育局獎狀、去年7月15日世界兒童畫展獎狀、去年12月27日的樂樂棒球比賽等獎狀，全都是去年早該頒的獎狀，家長沒要，學校就一張也沒發出去。

林碩杰說，食安不能用過期食品，獎狀也是師生精神糧食，校園出現過期獎狀，台中市政府螺絲鬆了嗎？大同國小累積「過期獎狀」恐讓頒發獎狀目的、師生喜悅大打折扣，教育局是否行政怠惰、督導不周，令家長質疑。

教育局表示，相關比賽的獎狀，主辦單位已交教育局轉發所屬學校，大同國小延遲轉頒獎狀，損及學生即時獲表揚的美意，校方表示疏忽，教育局將追究學校疏失責任，避免再發生類似的情事。

台中市教育產業工會表示，學生代表學校出賽，有優秀表現，全校師生與有榮焉，校方多是迫不及待要頒發獎狀給學生，滿滿的榮譽感，讓學生有正向加強力道。尤其每名學生在頒獎典禮時，被點名上台受獎，一輩子難忘。

台中市 教育局 食安

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