溫差大 彰化水稻、芒果出現病害

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近期連續陣雨，氣溫起伏過大，影響農作生長與收成，彰化縣繼荔枝、龍眼因開花率偏低，獲農業部公告為天然災害現金救助地區後，最近南彰化水稻出現零星稻熱病病斑，埔心等芒果產區田間炭疽病、白粉病開始發生，縣長王惠美呼籲農民積極防治，避免惡化。

今年2月間，因氣溫冷熱差距大，嚴重影響荔枝、龍眼開花，估計將減少一半收成，果農叫苦連天，彰化縣政府實地勘察後，獲行政院農業部公告全縣為荔枝、龍眼為天然災害現金救助地區，農業處預估今年荔枝及龍眼產量歉收，價格恐怕會因此上漲。

目前也是彰化縣水稻正值分蘗盛期至分蘗終止期，縣府農業處至溪州鄉、竹塘鄉、二林鎮、埔心鄉等地區現勘發現，田間已出現零星稻熱病病斑。

農業處指出，稻熱病屬於真菌性病害，一期稻稻熱病好發於3月下旬至4月上旬，而隨著氣候變遷影響，一期、二期作病害發生時間會逐漸提早。

農業處表示，彰化縣一期稻種植面積22,582.76公頃，排名全國第二，為有效防治、控管稻熱病發生，並避免農友收益損失，呼籲種植水稻的農友，需把握防治時機，一旦發現秧砧或本田區水稻葉片出現稻熱病病徵，應即刻進行施藥。

此外，近期彰化地區芒果正值花謝著果盛期，再加上氣候高溫乾燥，縣府農業處至埔心鄉等地區現勘發現，田間炭疽病、白粉病已開始發生，為有效防治、控管芒果病害發生，呼籲種植芒果的農友，一旦發現田區出現炭疽病、白粉病危害，應即刻進行施藥，並注意田間清園管理，將落花（果）、落葉去除乾淨。