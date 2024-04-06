聽新聞
test
0:00 / 0:00

溫差大 彰化水稻、芒果出現病害

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化縣政府農業處人員到南彰化田間現勘，發現水稻秧砧出現稻熱病病徵。圖／縣府提供
彰化縣政府農業處人員到南彰化田間現勘，發現水稻秧砧出現稻熱病病徵。圖／縣府提供

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

近期連續陣雨，氣溫起伏過大，影響農作生長與收成，彰化縣繼荔枝、龍眼因開花率偏低，獲農業部公告為天然災害現金救助地區後，最近南彰化水稻出現零星稻熱病病斑，埔心等芒果產區田間炭疽病、白粉病開始發生，縣長王惠美呼籲農民積極防治，避免惡化。

今年2月間，因氣溫冷熱差距大，嚴重影響荔枝、龍眼開花，估計將減少一半收成，果農叫苦連天，彰化縣政府實地勘察後，獲行政院農業部公告全縣為荔枝、龍眼為天然災害現金救助地區，農業處預估今年荔枝及龍眼產量歉收，價格恐怕會因此上漲。

目前也是彰化縣水稻正值分蘗盛期至分蘗終止期，縣府農業處至溪州鄉、竹塘鄉、二林鎮、埔心鄉等地區現勘發現，田間已出現零星稻熱病病斑。

農業處指出，稻熱病屬於真菌性病害，一期稻稻熱病好發於3月下旬至4月上旬，而隨著氣候變遷影響，一期、二期作病害發生時間會逐漸提早。

農業處表示，彰化縣一期稻種植面積22,582.76公頃，排名全國第二，為有效防治、控管稻熱病發生，並避免農友收益損失，呼籲種植水稻的農友，需把握防治時機，一旦發現秧砧或本田區水稻葉片出現稻熱病病徵，應即刻進行施藥。

此外，近期彰化地區芒果正值花謝著果盛期，再加上氣候高溫乾燥，縣府農業處至埔心鄉等地區現勘發現，田間炭疽病、白粉病已開始發生，為有效防治、控管芒果病害發生，呼籲種植芒果的農友，一旦發現田區出現炭疽病、白粉病危害，應即刻進行施藥，並注意田間清園管理，將落花（果）、落葉去除乾淨。

稻熱病 荔枝

延伸閱讀

彰化芳苑鄉蛋雞場感染禽流感 撲殺近4萬隻

近來氣溫起伏過大 彰化縣水稻、芒果染病拉警報

大甲媽今起駕！鎮瀾宮午前爆人潮 彰化縣長王惠美政壇搶頭香

0403花蓮大地震／彰化大佛「鎮得住」 不動如山影像曝光

相關新聞

溫差大 彰化水稻、芒果出現病害

近期連續陣雨，氣溫起伏過大，影響農作生長與收成，彰化縣繼荔枝、龍眼因開花率偏低，獲農業部公告為天然災害現金救助地區後，最...

兒童畫展獎狀遲到1年 中市府：將究責

台中市教育產業工會接獲學生家長陳情，指中華民國第54屆世界兒童畫展比賽，各校初選後送教育局複選，去年4月結束，但教育局去...

南投縣石虎生態給付 範圍擴大

南投縣2019年復育石虎，推動生態服務給付方案以來，農民參與踴躍，石虎活動範圍明顯增加。為了讓更多農民參與石虎保育，今年...

台中好好玩／一中商圈稱霸人氣景點 除了平價美食還有忘不了的回憶

疫後觀光復甦，去年十大人氣景點，一中商圈破千萬人次奪冠，草悟道、逢甲夜市也上榜，台中共有三景點入榜。逢甲夜市多「新創美食」，是新款小吃嚐鮮首選，明倫蛋餅、大腸包小腸在必吃名單內；一中商圈豪大大雞排、打餅舖，則保留了台中學生的補習時光，成為從小吃到大的美食；台中新興起景點草悟道商圈，位在各景點核心地帶，悠閒的大草原，更是大家野餐、談天的好地方。

大甲媽遶境她缺席 新加坡安排盧秀燕參拜最古老媽祖廟

台中市長盧秀燕出訪新加坡，新加坡西北區市長任梓銘今天在臉書以「有朋自遠方來」為文，由於今天是大甲媽祖遶境進香起駕日，任今...

石虎復育成功有獎 友善農地給付擴大到南投市、名間

南投縣2019年復育石虎，推動生態服務給付方案以來，農民參與踴躍，石虎活動範圍明顯增加，為了讓更多農民參與石虎保育，今年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。