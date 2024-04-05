大甲媽祖遶境進香人潮現 顏清標：數十萬人來跟媽祖

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「進哦」，大甲媽祖遶境進香今晚11點起駕，下午上轎典禮，三尊媽祖神像在信徒歡呼下上轎，廟前廣場擠進滿滿人潮，等著跟媽祖開始9天8夜行程，鎮瀾宮董事長顏清標說，今晚大甲很熱鬧，湧進數十萬人。

顏清標說，大甲街頭今天湧進數十萬人，昨天有很多人提前到大甲，今天白天就走到清水，比大甲媽鑾轎提前出發，他說跟著媽祖的腳步很正確，歡迎大家一起跟著媽祖走，如果家中有長者行動不便，可帶長者衣物，在沿途鑽轎腳祈福。