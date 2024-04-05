快訊

0403大地震當日在花蓮受創 健保署：3個月內就醫免部分負擔

餘震+1！17:04花蓮近海規模4.5地震 最大震度4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大甲媽遶境她缺席 新加坡安排盧秀燕參拜最古老媽祖廟

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
新加坡了解今天是大甲媽祖繞境起駕，官方今天安排台中市長盧秀燕參拜當地最古老的媽祖廟。圖／取自任梓銘臉書
新加坡了解今天是大甲媽祖繞境起駕，官方今天安排台中市長盧秀燕參拜當地最古老的媽祖廟。圖／取自任梓銘臉書

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

台中市長盧秀燕出訪新加坡，新加坡西北區市長任梓銘今天在臉書以「有朋自遠方來」為文，由於今天是大甲媽祖遶境進香起駕日，任今早安排盧秀燕到新加坡最古老、對當地福建人最重要的天福宫媽祖廟參拜。

任梓銘在臉書貼文指出，非常高興台中市長盧秀燕和副市長鄭照新帶隊到新加坡研訪。

任梓銘說，幾個月前他曾與盧秀燕市長會面，很高興她接受訪新的邀请。他透露，與副市長鄭照新已有十多年的交情。

他說，大多數新加坡人都熟悉台中太陽餅和每年的大甲妈祖遶境進香；新加坡大厨林恬耀主理的三星米其新加坡料理林餐厅JL Studio，世界首店就在台中。

盧秀燕與任梓銘雙方討論社區發展理事會在新加坡建設和團結發揮關鍵作用，通過各種項目，另分享數位化和基層組織如何幫助更完善實施政府方案、傳達政府政策，為居民提供及時援助。

新加坡 盧秀燕

延伸閱讀

【重磅快評】蔡英文可搬憲法解圍 卻是韓國瑜的禁忌？

國際天團、巨星偏愛新加坡？ 盧秀燕取經問「關鍵」

0403花蓮大地震／盧秀燕今訪星 機上指揮組織待命

影／盧秀燕率團訪問新加坡 「該見的、該談的都會進行」

相關新聞

這尊媽祖不姓林！台中萬和宮「老二媽」遶境4月20日登場

台灣習俗，農曆三月瘋媽祖，不同於「林默娘」傳說，台中南屯萬和宮「老二媽」傳為西屯廖家女兒廖品娘的附靈，從此展開200多年...

影／超萌小母馬出生了！台中神馬郡邀大家上網票選命名4選1

台中神馬郡休閒農場去年12月進口挪威峽灣馬，其中，母馬Anna今晨1點多順利誕下一匹健康小母馬，營運長王神安興奮地說，小...

台中龍井有害集塵灰挖除 監控水質

台中市龍井區鷺山段一處農地，去年11月遭棄置非法廢棄物27公噸，其中更有6公噸含戴奧辛的有害集塵灰，檢警逮捕5人偵辦。環...

大甲媽遶境她缺席 新加坡安排盧秀燕參拜最古老媽祖廟

台中市長盧秀燕出訪新加坡，新加坡西北區市長任梓銘今天在臉書以「有朋自遠方來」為文，由於今天是大甲媽祖遶境進香起駕日，任今...

石虎復育成功有獎 友善農地給付擴大到南投市、名間

南投縣2019年復育石虎，推動生態服務給付方案以來，農民參與踴躍，石虎活動範圍明顯增加，為了讓更多農民參與石虎保育，今年...

居家神主牌式微 進駐納骨塔變多

傳統觀念改變，許多人家中的神主牌位式微，民間佛堂、公立納骨塔的神主牌位詢問度高。台中公立牌位共1.7萬個，進駐率達76%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。