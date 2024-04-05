大甲媽遶境她缺席 新加坡安排盧秀燕參拜最古老媽祖廟

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台中市長盧秀燕出訪新加坡，新加坡西北區市長任梓銘今天在臉書以「有朋自遠方來」為文，由於今天是大甲媽祖遶境進香起駕日，任今早安排盧秀燕到新加坡最古老、對當地福建人最重要的天福宫媽祖廟參拜。

任梓銘在臉書貼文指出，非常高興台中市長盧秀燕和副市長鄭照新帶隊到新加坡研訪。

任梓銘說，幾個月前他曾與盧秀燕市長會面，很高興她接受訪新的邀请。他透露，與副市長鄭照新已有十多年的交情。

他說，大多數新加坡人都熟悉台中太陽餅和每年的大甲妈祖遶境進香；新加坡大厨林恬耀主理的三星米其新加坡料理林餐厅JL Studio，世界首店就在台中。

盧秀燕與任梓銘雙方討論社區發展理事會在新加坡建設和團結發揮關鍵作用，通過各種項目，另分享數位化和基層組織如何幫助更完善實施政府方案、傳達政府政策，為居民提供及時援助。