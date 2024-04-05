大甲媽今起駕 鎮瀾宮午前爆人潮 彰化縣長王惠美政壇搶頭香

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大甲鎮瀾宮媽祖繞境進香是每年國內宗教盛典9天8夜，今深夜11點起駕，預定4月8日下午約1點入境新港鄉，駐駕奉天宮，祝壽大典後轉回程。今年藍綠白都有代表性的政治人物參與，彰化縣長王惠美不到10點就到鎮瀾宮參拜大甲媽，旋風式搶頭香，副董鄭銘坤作陪。

彰化縣長王惠美是虔誠媽祖信徒，每年大甲媽祖鑾駕由台中經台1線大度橋進入彰化縣境，依慣例率地方人士，前往大肚橋頭接駕上香迎媽祖。

鎮瀾宮今天上午9以後，廟埕信徒與民眾越聚越多，參香已有些擁擠，彰化縣長王惠美到達鎮瀾宮，低調參拜，並獻上超大盤糕餅糖果，低頭祝禱。鎮瀾宮副董事長鄭銘坤陪同參香。

鎮瀾宮大甲禡祖遶境，前兩年政治人物參加起駕日活動的漸少，但民眾與信徒則因疫情解封，去年人數大爆發，塞到街頭幾乎無法落腳，董事長顏清標扶轎，換手時，還一度擠不出人群。