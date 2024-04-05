影／大甲媽今晚起駕 鄭銘坤：花蓮大震媽祖保佑大家度過難關

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大甲媽祖遶境進香今晚起駕，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，今年起駕適逢連假，香客人數預計會比往年多，廟方已準備50萬份素食供香客食用；前天0403花蓮大地震造成嚴重傷亡，鄭銘坤說，媽祖婆會賜福，保佑大家度過難關。

鄭銘坤表示，今年大甲媽起駕剛好逢連假，以前大甲媽起駕晚上，當天下午才會有很多香客到鎮瀾宮，今天一早就有大量香客湧入鎮瀾宮，昨晚很多香客住香客大樓，來自全國媽祖信徒會到鎮瀾宮，他預估今晚有數十萬人到場參加起駕大典，鎮瀾宮已準備50萬份素食點心，他提醒大家惜福，沿路點心不要浪費，跟媽祖走過程也要注意安全。

花蓮強震造成嚴重死傷，目前仍有人失聯，鄭銘坤表示，媽祖婆一定會賜福保佑大家平安度過難關，中央政府也會協助受災戶早日恢復家園。