影／大甲媽今晚起駕！高雄這對夫妻要跟媽祖走9天 背後有故事
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大甲媽遶境進香今晚11點起駕，一早已有許多香客湧入大甲鎮瀾宮，高雄林姓夫妻拉著行李在廟前參拜，林男多年前車禍重傷腳斷，頭部栓塞被判定病危，他與妻在病房向媽祖祈求，如果他能好轉可走路，一定每年陪媽祖走9天8夜，林姓夫妻今年再度來陪媽祖，眼神堅定。
林妻說，她與丈夫原本開車或騎車跟著大甲媽遶境進香，跟著隊伍過程心靈很平靜，感受奇妙，她說許多人原本在職場或日常生活中可能會戴著面具，彼此陌生，跟著大甲媽走的過程，沿路滿滿的人情味，一起走的媽祖信徒都很慈善，大家都真誠相對，這種感覺要親自體會才能感受到；二人今天拉著行李，行李上貼著「惜福，咱攏係媽祖的囝仔」。
林妻說，丈夫多年前車禍重傷腳斷，在加護病房時醫師查出丈夫頭部栓塞，是全國第二例，救活機會小，林妻今天提到當時接到病危通知情形，不禁落淚，丈夫在旁安慰她「沒事，有媽祖保佑」。
林男表示，他當時在加護病房狀況很不好，意識清楚，他默默向媽祖祈求，如果自己能恢復行走，一定每年陪媽祖走全程，今天他與妻到鎮瀾宮再度實現對媽祖的承諾，二人昨晚從高雄到大甲，今天要再度起啟，陪著媽祖走9天8夜。
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