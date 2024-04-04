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南投桐花小旅行暨客家桐花祭4/20開跑

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照片為南投縣政府提供
照片為南投縣政府提供

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【聚傳媒特約記者陳欣如報導】桐花季將至，南投縣府將於4月20日至5月25日期間，辦理桐花小旅行及客家桐花祭活動，3日上午在南投縣府一樓大廳舉辦活動記者會說明遊程，並由南投副縣長王瑞德與出席貴賓一同為活動揭開序幕。

　　今年南投縣桐花祭系列活動由文化局及南投市、國姓鄉、水里鄉、埔里鎮共同辦理，其中規劃有國姓鄉的「桐伴‧桐學‧桐遊‧國姓客家庄」、水里鄉的「踏雪觀發電‧藝桐來走鹿」、埔里鎮的「埔里桐遊客庄桃米趣」等3條遊程，以及南投市的「2024桐花祭－桐遊南投139」活動。

　　每條路線及活動各具特色，遊客到南投不僅能體驗豐富的自然生態、特色客家美食，還能探訪客庄及桐花景點，享受在地的好客風情。

聚傳媒

南投縣 客家美食 桐花祭

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