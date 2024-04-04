大甲媽4月5日起駕嚴防暴力 烏日警護轎約制30組宮廟陣頭

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台中大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香活動明天深夜起駕，預計隔天進入台中市警局烏日警分局所轄的龍井、大肚和烏日區，並通過大度橋到彰化。烏日警分局為防止搶轎等暴力衝突，不但重兵布署護轎，今年邀集沿途30組宮廟及陣頭等接駕團體協調畫設交接點，並約制勿聚眾滋事，否則將依法究辦。

烏日警分局說明，為防止宮廟、陣頭接駕時搶轎等衍生治安事端，警方重兵布署護轎，行前先確定這30組宮廟、陣頭接駕點路線與位置，包括起駕12組、回鑾18組，較去年的23組還多，今年邀集這30組宮廟、陣頭開會，會中要求務求鑾轎過境期間達成「治安放心」、「交通順心」、「公共安全」等目標，並告知刑法第150條，約制勿聚眾滋事，否則將依法究辦。