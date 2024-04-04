快訊

上班遇7.2強震！車遭落石砸中翹起 太魯閣晶英員工獲救憶驚恐瞬間：以為快沒命

大甲媽4月5日起駕嚴防暴力 烏日警護轎約制30組宮廟陣頭

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市烏日警分局為預防大甲媽祖遶境發生搶轎等暴力衝突，往年遶境期間都重兵布署護轎。圖／本報資料照
台中市烏日警分局為預防大甲媽祖遶境發生搶轎等暴力衝突，往年遶境期間都重兵布署護轎。圖／本報資料照

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

台中大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香活動明天深夜起駕，預計隔天進入台中市警局烏日警分局所轄的龍井、大肚和烏日區，並通過大度橋到彰化。烏日警分局為防止搶轎等暴力衝突，不但重兵布署護轎，今年邀集沿途30組宮廟及陣頭等接駕團體協調畫設交接點，並約制勿聚眾滋事，否則將依法究辦。

烏日警分局說明，為防止宮廟、陣頭接駕時搶轎等衍生治安事端，警方重兵布署護轎，行前先確定這30組宮廟、陣頭接駕點路線與位置，包括起駕12組、回鑾18組，較去年的23組還多，今年邀集這30組宮廟、陣頭開會，會中要求務求鑾轎過境期間達成「治安放心」、「交通順心」、「公共安全」等目標，並告知刑法第150條，約制勿聚眾滋事，否則將依法究辦。

烏日警分局指出，大甲媽遶境期間交通管制，6日上午6時至晚間6時，交通管制路段為沙田路一段（大肚區）至沙田路六段（龍井區），將視車流及鑾轎行進速度彈性交通管制，屆時封閉烏日區中山路三段大度橋南下往彰化方向機慢車道，並疏導王田交流道匝道口車流。民眾遇警方管制交通，請配合引導，避開塞車路段及時段，確保活動平安順利進行。

台中市烏日警分局為預防大甲媽祖遶境發生搶轎等暴力衝突，邀集30組接駕團體協調，並畫設交接媽祖鑾轎的接駕點。圖／警方提供
台中市烏日警分局為預防大甲媽祖遶境發生搶轎等暴力衝突，邀集30組接駕團體協調，並畫設交接媽祖鑾轎的接駕點。圖／警方提供
台中市烏日警分局為預防大甲媽祖遶境發生搶轎等暴力衝突，往年遶境期間都重兵布署護轎。圖／本報資料照
台中市烏日警分局為預防大甲媽祖遶境發生搶轎等暴力衝突，往年遶境期間都重兵布署護轎。圖／本報資料照
台中市烏日警分局為預防大甲媽祖遶境發生搶轎等暴力衝突，往年遶境期間都重兵布署護轎。圖／本報資料照
台中市烏日警分局為預防大甲媽祖遶境發生搶轎等暴力衝突，往年遶境期間都重兵布署護轎。圖／本報資料照
台中市烏日警分局為預防大甲媽祖遶境發生搶轎等暴力衝突，邀集30組接駕團體協調，並畫設交接媽祖鑾轎的接駕點。圖／警方提供
台中市烏日警分局為預防大甲媽祖遶境發生搶轎等暴力衝突，邀集30組接駕團體協調，並畫設交接媽祖鑾轎的接駕點。圖／警方提供
台中市烏日警分局為預防大甲媽祖遶境發生搶轎等暴力衝突，邀集30組接駕團體協調，並畫設交接媽祖鑾轎的接駕點。圖／警方提供
台中市烏日警分局為預防大甲媽祖遶境發生搶轎等暴力衝突，邀集30組接駕團體協調，並畫設交接媽祖鑾轎的接駕點。圖／警方提供

大甲媽祖 遶境

延伸閱讀

大甲媽明起駕 韓國瑜扶鑾轎、柯文哲參拜、綠營缺席

他住花蓮…不怕路斷繞道也要去大甲媽遶境 多人為他打氣

免費載送香燈腳卻被當計程車 大甲媽將起駕提醒「禮貌」

台南市私人宮廟凌晨失火 1男1女逃生以共生面罩脫困

相關新聞

彰化織襪之鄉社頭逆向操作清明慶祝兒童節 預告下檔熱門活動

清明連假活動重點是掃墓祭祖，彰化縣社頭鄉刻意選在今天舉辦兒童節活動，杜鵑花大道封路擺放十多座大型兒童遊具，希望鄉民掃墓之...

台中北區「雙蛙」聯手 江啟臣、陳文政歡慶兒童節

今天是兒童節，立法院副院長江啟臣與台中市議員陳文政在台中市北區大潤發忠明店舉辦「小朋友的城市派對」，陳文政還換上青蛙裝，...

中市「美樂地計畫3.0」東區十全公園增遮蔭 兒童節開放

全球氣候異常，高溫氣候，恐造成在公園嬉戲的孩童熱傷害，中市建設局實施「美樂地計畫3.0」，將遮陽設施納入公園改善評估，繼...

日賞蝶夜賞螢 台中大坑「蝶螢嘉年華」8日起開放報名

台中大坑「蝶螢嘉年華」登場，白天可看蝴蝶飛舞美景、夜晚可賞螢火蟲「螢光點點」浪漫，大坑生態園區將於13日起舉辦三場春季賞...

台中龍井戴奧辛廢棄物清出60噸 怕汙染...環保局採驗周邊水源

台中市龍井區鷺山段一處土地，去年11月遭棄置含有戴奧辛的有害集塵灰及廢棄土石，檢警逮捕連男等5人。台中市環保局先使用帆布...

火葬場爭議 彰化掀看板大戰

彰化市公所規畫在市立大埔殯儀館後方，以「彰化藝術生命園區」名義興建火葬場， 遭附近民眾抗爭後，暫緩向市代會提案。最近市公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。