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全台搖晃！花蓮7.2大地震 截止晚間7時30分餘震近200起

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花蓮大地震／6強地震來襲 台中「變形金剛頭盔」大樓如何抗震？

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中七期台中商業銀行企業總部「台中之鑽」，玻璃帷幕外牆充滿先進科技感，被稱為「變形金剛的頭盔」建築。記者趙容萱／攝影
台中七期台中商業銀行企業總部「台中之鑽」，玻璃帷幕外牆充滿先進科技感，被稱為「變形金剛的頭盔」建築。記者趙容萱／攝影

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今天上午7時58分左右發生花蓮規模7.2大地震全台有感，氣象署地震測報中心表示，這是地震震度改制之後，台灣首次達6強的地震。台中市摩天大樓密度最高，其中，外觀形似「變形金剛的頭盔」的台中商業銀行企業總部「台中之鑽」為高度超過200公尺的摩天大樓如何抗震？引熱議。

建築師余曉嵐說，台灣位處地震帶，而大地震有周期性，未來還有機會遇到大地震，921大地震後，法令大幅度修正，如今相同的建築規模，鋼筋總數量是震前的兩倍，箍筋綁紮及樑柱剪力接頭都依照標準圖說施作，對抗921等級的地震沒有太大的問題。對於超高樓層建築來說，颱風所帶來的影響不比地震來的少，不只抗震更要抗風。

「台中之鑽」位台中七期市政路、河南路口，由余曉嵐建築師事務所與英國凱達設計公司總裁Keith Griffiths共同設計，以台中商銀的標誌「中」為設計元素，中間內凹象徵聚寶盆，大門面向十字入口的對角，讓建築座向呈45度，加上充滿科技感玻璃帷幕外牆，外觀形似「變形金剛的頭盔」。

余曉嵐說明，「台中之鑽」耐震係數上遠超法規，更透過頂規的制震、抗風系統，將影響降到最低，其中，筏基深度達34.6公尺，地下十層樓，是全台開挖最深的地基，比台北101大樓還多出5成，在國外也很少見；為節省工期採逆打工法施作，光地下室施工期逾2年，整體結構也相對穩固。

余曉嵐指出，「台中之鑽」以日本頂規鋼材，單一逆打鋼柱最高重量甚至接近200噸，建築核心區域規劃阻尼斜撐系統，更是目前全台單位面積使用最多的大樓；此外，33與34樓層分別納入200噸的調諧質量阻尼器，及二組25噸的調諧晃液阻尼器，塔尖更配置二組微型調諧質量阻尼器，等於擁有5顆被動式制震器，可有效減少建築擺動，確保整體結構足夠穩固。

今天上午7時58分發生規模7.2大地震，最大震度為6強。圖／氣象署提供
今天上午7時58分發生規模7.2大地震，最大震度為6強。圖／氣象署提供

0403花蓮大地震 921大地震 台北101 建築師 摩天大樓

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