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0403花蓮大地震／后里糖廠煙囪龜裂、表層脫落 兒童愛的這項設施暫停

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
受0403花蓮大地震影響，后里糖廠煙囪龜裂程度更加嚴重、表面大面積剝落。記者林佩均／攝影
受0403花蓮大地震影響，后里糖廠煙囪龜裂程度更加嚴重、表面大面積剝落。記者林佩均／攝影

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台中市后里糖廠興建於日治時期，其中高30多米的煙囪最具特色，登錄為歷史建築。今早受0403花蓮大地震影響，讓煙囪外龜裂程度更加嚴重、表面大面積剝落，顧及遊客安全，深受親子喜愛的「囪底隧道」設施暫停。立委楊瓊瓔下午會勘，協助台糖報請文化部加強保固工程施作，煙囪經費近600萬元。

今天下午3點，立委楊瓊瓔、市議員邱愛珊緊急邀相關單位會勘，楊瓊瓔說，這是大甲溪以北唯一的台糖煙囪，前年她爭取獲文化部1700萬元預算作為修復、保存及活化台糖歷史建築。

今天上午大地震，造成約34米高的煙囪，表面第一、二節處出現龜裂，甚至大面積表層脫落，楊瓊瓔說，由於后里糖廠是知名觀光勝地，許多遊覽車進入，須顧及遊客入園安危。

楊瓊瓔要求，台糖應盡速提出煙囪加固工程，總經費預計600萬元，以防未來3天餘震不斷，煙囪龜裂加劇，若傾倒後果難以想像。

對此，文化部文資局表示，顧及民眾安全，煙囪將進行緊急加固工程，經費方面無慮。台中市文資處說，將全力協助台糖送件，確保遊客與台糖歷史建物雙贏。

台糖股份有限公司中彰區處指出，廠內深受親子喜愛的「囪底隧道」設施，位在煙囪與歷史建物下方，今天上午9點開園前先預警性封閉，沒有遊客進入體驗，未來將視整體建物安全性，再商議開放時間。

楊瓊瓔提到，后里台糖去年開始進行規劃設計工作，預計到今年底將協調爭取1億3千萬元經費，將台糖煙囪等歷史建物保存，外圍與屋頂漏水狀況妥善修繕。

受0403花蓮大地震影響，后里糖廠煙囪龜裂程度更加嚴重、表面大面積剝落。記者林佩均／攝影
受0403花蓮大地震影響，后里糖廠煙囪龜裂程度更加嚴重、表面大面積剝落。記者林佩均／攝影
受0403花蓮大地震影響，后里糖廠煙囪龜裂程度更加嚴重、表面大面積剝落，顧及遊客安全，立委楊瓊瓔下午立即會勘，協助台糖報請文化部加強保固工程施作，煙囪經費近600萬元。記者林佩均／攝影
受0403花蓮大地震影響，后里糖廠煙囪龜裂程度更加嚴重、表面大面積剝落，顧及遊客安全，立委楊瓊瓔下午立即會勘，協助台糖報請文化部加強保固工程施作，煙囪經費近600萬元。記者林佩均／攝影
受0403花蓮大地震影響，后里糖廠煙囪龜裂程度更加嚴重、表面大面積剝落，顧及遊客安全，立委楊瓊瓔下午立即會勘，協助台糖報請文化部加強保固工程施作，煙囪經費近600萬元。記者林佩均／攝影
受0403花蓮大地震影響，后里糖廠煙囪龜裂程度更加嚴重、表面大面積剝落，顧及遊客安全，立委楊瓊瓔下午立即會勘，協助台糖報請文化部加強保固工程施作，煙囪經費近600萬元。記者林佩均／攝影

0403花蓮大地震 后里 楊瓊瓔 歷史建築

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