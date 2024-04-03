0403花蓮大地震／彰化大佛「鎮得住」 不動如山影像曝光

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今天上午7時58分許，花蓮發生規模7.2強震，彰化縣震度5級，隨後餘震不斷，縣府錄影系統錄下彰化地標八卦山大佛在地震時屹立不搖，周邊的大王椰子樹葉卻搖搖晃晃，在地人常說，因為有大佛坐鎮，颱風時經常都是無風無雨，在地震晃動下的大佛果然還是「八風吹不動，端坐紫金蓮」。

八卦山大佛矗立近一甲子，是很多台灣人童時共同的記憶，但在近20年來，大佛飽受風吹日曬，龜裂漏水，鐵灰色澤剝落，縣府2019年向文化部爭取總經費達3100萬元、縣府負擔465萬元，辦理大佛修復工程，卻因疫情、原物料及缺工等因素，經過9次流標，卻又因施工方式等問題，導致工程延宕，直到2021年才重新招標，去年修復完成風華再現。

以往颱風入侵台灣，彰化常「安全下莊」免於災害，民眾時常大讚是有大佛加持、「八卦山機甲大佛顯靈」，網友在LINE社群分享今天強震下的大佛仍安然矗立，目前彰化也沒傳出重大災情，網友大讚果然大佛「鎮得住」、保佑彰化。

彰化八卦山大佛是仿照日本奈良鎌倉大佛，蓮花座直徑長14公尺，高約22公尺，屬於鋼筋混凝土建築，佛像內部共有6層，從1956年興建後，卻因八七水災，直到1961年才完工，曾有東亞第一大佛美名，是彰化地標，也是彰化八景之首，2002年列入歷史建築。