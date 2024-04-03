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賣社宅地致炒房？林佳龍槓中市府

聯合報／ 記者趙容萱劉柏均／台中報導
台中市前市長林佳龍批，台中市北屯區太原段社宅被賣掉，這是錯的政策。記者趙容萱／攝影
台中市前市長林佳龍批，台中市北屯區太原段社宅被賣掉，這是錯的政策。記者趙容萱／攝影

國家住都中心規畫的烏日社宅「榮泉安居」，昨天由總統府秘書長林佳龍主持動工。林佳龍致辭表示，中市府把北屯太原段社宅用地賣掉，這是錯誤政策，會導致房價上漲、炒房問題。中市都發局長李正偉說，前市長林佳龍任內，已先把太原段7.6公頃土地賣掉一半，經評估才把原本太原段社宅移到西屯國安段，興建戶數更多。

目前住都中心在台中市已動工潭子、西屯、南屯與烏日4處社宅，另發包5處，總戶數3759戶，另有3案規畫中。中市府已完工或興建中社宅6104戶，後續還有7處要開工，總計達上萬戶。

昨烏日社宅動工典禮由林佳龍出席，基地靠近高鐵台中站，總預算10.4億元，預計興建206戶，2028年完工。他表示，台中市長任內喊出「8年1萬戶」社宅目標，4年規畫7583戶，其中1411戶完工或動工，蔡總統社宅政策也參考台中經驗。

林佳龍說，北屯區太原段社宅土地被賣掉，是錯誤政策，當初希望社宅與一般住宅混居，避免標籤化，但市府把土地賣掉，導致周邊房價高漲，進而導致炒房問題，年輕人也住不起；社宅最困難就是找地，中央自己找地蓋，也提供土地給地方興建。

中市都發局長李正偉指出，台中社宅包括完工、施工中及未來將興建的戶數合計達10189戶，未來會持續盤點可用土地，規畫、興建社會住宅。記者陳秋雲／攝影
中市都發局長李正偉指出，台中社宅包括完工、施工中及未來將興建的戶數合計達10189戶，未來會持續盤點可用土地，規畫、興建社會住宅。記者陳秋雲／攝影

中市都發局長李正偉表示，太原段土地屬於區段徵收配餘地，依規定得標售，償還土地開發成本，前市長林佳龍2015年任內分割該筆土地，2016年先賣出總面積一半，標售金額22.32億元；市府2018年標售剩餘土地，總金額約38.01億。

李正偉說，當時北屯區已有北屯段、同榮段社宅，才將原太原段社宅戶數，調整到需求更高的西屯區，新增國安社宅，3期總戶數1280戶，比原本太原段1242戶更多；若在太原段蓋社宅，土地得採專案讓售，成本約14億元，國安段為台糖土地，租用55年成本約3億元，後者成本較低。

國安 林佳龍 社宅

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