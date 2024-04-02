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彰化人口又減近9千人 綠議員：工作少…房價漲逼近台中

中央社／ 彰化2日電
從彰化八卦山東外環道路俯瞰台中市區，鱗次櫛比的大樓與彰化形成強烈對比。聯合報系資料照片／記者劉明岩攝影
從彰化八卦山東外環道路俯瞰台中市區，鱗次櫛比的大樓與彰化形成強烈對比。聯合報系資料照片／記者劉明岩攝影

彰縣民政處統計，截至今年3月底為止，彰化縣總人口數為123萬5255人，與去年同期相比，減少近9000人；有議員指出，彰化縣工作機會少，房價又上漲，導致人口不斷減少。

根據彰化縣政府民政處提供的統計數字，截至今年3月底為止，彰化縣總人口數為123萬5255人，遷入有2660人、遷出有3665人，總人口數和去年同期相比，減少將近9000人。

彰化縣人口數不斷減少，民進黨彰化縣議員莊陞漢今天接受中央社記者電訪指出，彰化的產業園區沒有引進重大產業，工作機會自然比較少，加上近幾年彰化房價攀升，1坪開價開到30萬以上，已接近台中市水準；在彰化沒有工作機會，房子又貴情況下，年輕人自然選擇移居台中市。

針對人口數不斷減少，民政處則回應指出，彰化縣與台中市僅一水之隔，由於交通便利，加上台中市升格後財政優渥，民眾多數遷往台中市，縣府也積極想要改變，推動中友百貨彰化店、青年職場實習創薪加倍領獎勵計畫等，希望從各個層面打造宜居環境，期待能讓年輕人願意留在彰化。

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