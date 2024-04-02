南投近400坪土地蓋儲能場 緊鄰一整排民宅引地方恐慌

南投埔里隆生路一處工業用地近期動工興建儲能場，因場區基地達385坪，範圍不小，且緊鄰一整排民宅及電子工廠，引發地方恐慌，憂心大型儲能電池若釀災，後果不堪設想，陳情要求停工遷移。縣府表示，將向中央單位釐清相關指引規定。

據了解，該處儲能場基地位在埔里水源段963至979地號，為民間能源公司向地主承租土地申設儲能設備，粗估總面積逾1275平方公尺，達385.6坪；其中儲能系統使用面積約311平方公尺，將設置約16套儲能櫃，不料引發地方恐慌。

由於，該儲能場基地不小，近期開始大興土木，地方了解後才知道是要蓋儲能場，將放置大量儲能設備，但其場址緊鄰一整排民宅僅3至5公尺不等，周邊少說10多戶，還有1家大型電子元件製造工廠，居民不滿被蒙在鼓裡，更憂心釀災。

「我家後面是大型儲能場！」在地居民表示，儲能場是高風險設施，業者完全沒跟地方溝通說明，上周他們主動詢問才知是蓋儲能場，大型儲能電池要是起火爆炸，就像幾百台電動車一起燒，不易撲滅，又緊鄰民宅，相當危險，盼停工遷移。

當地民眾也向民代陳情，縣議員陳宜君今前往會勘，她說，建置大規模的儲能設備，基地卻緊鄰民宅及大型電子工廠，明顯不符合安全距離要離住宅30公尺以上的規定，若發生災害恐遭嚴重波及住戶生命財產安全，縣府應重新審慎評估。

縣府建設處表示，該儲能場位在工業區用地，為用來儲存能源的公共設施，須向該處確認時否符合興建條件。而該案去年5月送審，經確認該工業區仍有興設公設空間，且符合當時儲能系統安全距離規定，因此於去年核發同意公文。