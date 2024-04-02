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護石虎又賺生態薪水 南投保育服務給付申請開跑

中央社／ 南投縣2日電

今年度南投地區石虎保育生態服務給付方案維持友善農地、家禽入侵危害通報、巡護監測項目，縣民配合執行措施就可領到「生態薪水」，符合資格者今天至22日可向縣府提出申請。

農業部林業及自然保育署南投分署今天發布新聞稿表示，瀕臨絕種保育類野生動物石虎目前主要分布苗栗、台中、南投淺山地區，但這些區域也是人類主要居住、耕作、活動區域，且多是私有地，因而衍生許多石虎與人類衝突，為鼓勵生活範圍與石虎棲地重疊的民眾願對石虎及棲地保護有直接作為，2021年起正式推動南投縣瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案。

南投林業分署表示，今年南投地區配合石虎保育的生態服務給付方案依舊包含友善農地、家禽入侵危害通報、巡護監測，其中友善農地項目實施範圍除集集鎮、中寮鄉外，擴大至南投市及名間鄉部分區域，並有新加入者優先規定，讓更多農民有機會參加，符合資格者今天起至4月22日可向南投縣政府了解詳情、申請。

南投分署表示，「友善農地」項目需不使用除草劑、毒鼠藥、獸鋏、毒餌、非友善防治網，農作物符合農藥安全檢出規範，1公頃核發新台幣2萬元，若再配合架設自動相機並在3個月內拍到石虎再核發1萬元。

南投分署表示，民眾在南投全縣若發現疑石虎入侵放養家禽場域，在不危害石虎生存下，保留事證或拍照，通報縣府勘查確實有動物活動或危害事證，在危害動物未明前，先發3000元獎勵金，若再配合架設自動相機監測，並在3個月內拍到石虎再發1萬元。

有關巡護監測，由社區發展協會、在地民間團體成立隊伍巡守石虎棲地、通報、拆除違法獵具、環境清潔、污染通報、參與其他石虎保育工作等，每年核發最高6萬元，巡守範圍配合架設自動相機拍到石虎再加發5萬元，最多可領2次，拍攝時間須至少相隔3個月，實施地區為南投市、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、國姓鄉、水里鄉、信義鄉。

南投分署長李政賢表示，與居民合作攸關石虎保育成效，過去3年南投民眾熱烈參與計畫，去年約236公頃農地符合請領友善農地獎勵金，也有15個團體組成巡守隊執行石虎棲地巡護及保育工作，更有不少農民、社區配合架設紅外線自動相機拍到石虎，今年也希望南投鄉親持續以實際行動參與石虎保育。

南投縣 石虎 農地

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