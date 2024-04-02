復巴超時不等 4人被迫放棄國手選拔

台中市身心障礙體育總會向本報投訴，3月18日參加中華帕拉林匹克總會舉辦的國手選拔賽，租大型復康巴士到板橋比賽，由於賽程延時，駕駛表示不能超時，有4名參賽輪椅選手因裝備太多，無法獨力搭車，為搭復康巴士只能被迫棄賽，喪失國手資格，一路差點哭回家。

113年永樂盃全國帕拉田徑錦標賽暨國家代表隊選拔，將遴選今年度所有國際田徑賽事國手，一年選拔一次，如沒入選，就算後續在全國身障運動會拿第一名、破全國紀錄等，都無法參加，被身障選手視為年度大事。

身障體總人員表示，18日預約大復康巴士載1名教練、17名選手到板橋比賽，部分賽事延遲，無法照原定規畫下午3時返程，駕駛打電話通知選手要回台中，但選手表示賽程還沒比完，駕駛卻說，業者要求時間到馬上離開，否則會被罰款9萬元，因比賽輪椅等器材多且移動不便，只好棄賽。身障體總理事長林孟令也與社會局溝通，希望協助配套。

不過，業者表示，事前請身障團體請雙司機，但對方說只有往返車程要用到車，為撙節開支，申請時就採分時段申請，當天透過領隊得知活動可能延遲，他們也願意調派別位司機北上換班，避免違法，但領隊回已準備搭車返回，不知情喪失國手資格一事。

其他身障團體指出，中市大型復康巴士1月由新業者接手，多因駕駛超時，爭議不斷。包含1月初與1月18日保齡球項目向業者申請大復康接駁，就遭遇超時問題，部分選手需須自行回程。

社會局表示，交通部規定「遊覽車單趟勤務時間不得逾11小時」，為避免再有類似狀況，與團體達成共識，未來如遇大型重要比賽派遣車輛工時問題，一律派遣雙司機，費用由公益彩券基金支出一半，但需事先申請。