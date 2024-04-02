挨批設備老舊 科博館有升級計畫

國立自然科學博物館堪稱國內僅次於故宮的博物館，更是國中小學生校外參觀的重要據點。立法院教育文化委員會昨天訪視科博館，科博館長焦傳金說，館內已規畫10年、73億元場館升級計畫，包含全場館更新、設備升級，並配合捷運藍線站點，重新規畫園區。

立法院副院長江啟臣說，民眾陳情科博館室內裝潢老舊、互動設備、畫質、音質與英文解說都有待加強。教育部表示，支持科博館升級計畫，若今年底送教育部，最快明年納入預算，2026推動執行。

科博館是中台灣最重要的科學教育場館，館內的科學中心、恐龍展場、中國科學廳等，都是許多國小學生的兒時記憶；已核定的捷運藍線在科博館設站，未來將成為周邊交通節點。

江啟臣說，科博館是台中人最熟悉的地方，但軟硬體設備缺乏更新，可看性降低；許多人反映，室內裝潢老舊，互動設備、畫質、音質差，英文輔助解說不足，更要兼顧幼兒園到低年級學生互動模式，再不提升設備與場館，恐生民怨。

立委羅廷瑋說，科博館設備老舊不堪，跟不上AI時代，也不符實際需求。立委黃健豪指出，20年前在科博館當義工，20年後再回來，展廳、設施老舊，希望教育部納入本年度預算，加速升級基礎設施。立委柯志恩也認為，教育部明年應編列預算補助。

科博館提出升級方案，包含汙水納管工程2610萬、太空劇場更新方案2700萬等，整體升級預算73億元。教育部次長林明裕說，太空劇場雷射投影機更新計畫，若立法院通過，明年度即可執行；整體升級計畫願全力推動。