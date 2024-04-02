頭汴坑溪上游 又見魚群暴斃

台中頭汴坑溪流經台中太平、大里等地，日前在下游河段、大里立仁橋附近出現大批死魚，前天在上游河段、太平龍橋附近，又被發現數百尾死魚，當地議員、里長不滿抗議，附近河川地又被丟棄大量垃圾，要求徹查原因，揪出汙染源。台中市環保局表示，初步快篩水質未發現重金屬，水中溶氧量正常，將進一步化驗魚屍與水質。

頭汴坑溪屬於大里溪支流，屬於中部烏溪水系，上周在大里河段傳出上萬尾魚群死亡，河道瀰漫惡臭，地方質疑鄰近工廠排放廢水，沒想到前天往上游8公里處，又出現數百尾死魚浮屍。

國民黨議員黃佳恬、太平區聖和里長劉佳明、大里區立仁里長孫正宇昨天前往會勘。黃佳恬說，頭汴坑溪無緣無故出現死魚，從下游到上游河道都有，還有人亂丟垃圾，讓人無法忍受，將要求專案稽查延伸到上游，以釐清死魚的原因，並揪出亂丟垃圾的元凶重罰。

劉佳明說，因上周下游的大里才發現大批死魚，又接獲里民通報，在龍寶橋附近發現死魚漂流，擔心河川也受人為汙染，加上河川邊坡遭人長期亂丟棄垃圾，立即通報環保局處理。

孫正宇說，頭汴坑溪流經太平、大里、烏日，是許多農田的灌溉水源，和大家的生活和健康息息相關，希望環保局調查有無汙染源。

環保局副局長商文麟說，到場太平龍寶橋河段查看，發現約2、300條死魚，初步用快篩試劑檢測水質未發現重金屬，水中溶氧也正常，還待進一步化驗水質，並將魚屍送檢，查有無毒化物，1周就會有結果。

他說，該處上游只有2、3家工廠，前天休假未營運，將追查是否有地下工廠偷排廢水；河川邊坡垃圾部分，會請河川管理單位清運乾淨，並在適當的地點裝設攝影機監控。