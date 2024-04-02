聽新聞
test
0:00 / 0:00

頭汴坑溪上游 又見魚群暴斃

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
台中頭汴坑溪上游太平河段，前天發現有數百條死魚，議員黃佳恬（右二）與當地里長要求加強稽查。圖／民眾提供
台中頭汴坑溪上游太平河段，前天發現有數百條死魚，議員黃佳恬（右二）與當地里長要求加強稽查。圖／民眾提供

台中頭汴坑溪流經台中太平、大里等地，日前在下游河段、大里立仁橋附近出現大批死魚，前天在上游河段、太平龍橋附近，又被發現數百尾死魚，當地議員、里長不滿抗議，附近河川地又被丟棄大量垃圾，要求徹查原因，揪出汙染源。台中市環保局表示，初步快篩水質未發現重金屬，水中溶氧量正常，將進一步化驗魚屍與水質。

頭汴坑溪屬於大里溪支流，屬於中部烏溪水系，上周在大里河段傳出上萬尾魚群死亡，河道瀰漫惡臭，地方質疑鄰近工廠排放廢水，沒想到前天往上游8公里處，又出現數百尾死魚浮屍。

國民黨議員黃佳恬、太平區聖和里長劉佳明、大里區立仁里長孫正宇昨天前往會勘。黃佳恬說，頭汴坑溪無緣無故出現死魚，從下游到上游河道都有，還有人亂丟垃圾，讓人無法忍受，將要求專案稽查延伸到上游，以釐清死魚的原因，並揪出亂丟垃圾的元凶重罰。

劉佳明說，因上周下游的大里才發現大批死魚，又接獲里民通報，在龍寶橋附近發現死魚漂流，擔心河川也受人為汙染，加上河川邊坡遭人長期亂丟棄垃圾，立即通報環保局處理。

孫正宇說，頭汴坑溪流經太平、大里、烏日，是許多農田的灌溉水源，和大家的生活和健康息息相關，希望環保局調查有無汙染源。

環保局副局長商文麟說，到場太平龍寶橋河段查看，發現約2、300條死魚，初步用快篩試劑檢測水質未發現重金屬，水中溶氧也正常，還待進一步化驗水質，並將魚屍送檢，查有無毒化物，1周就會有結果。

他說，該處上游只有2、3家工廠，前天休假未營運，將追查是否有地下工廠偷排廢水；河川邊坡垃圾部分，會請河川管理單位清運乾淨，並在適當的地點裝設攝影機監控。

快篩試劑 水質 議員

延伸閱讀

陶斯松全面禁用 新北環保局籲檢視家中殺蟲劑

7大類要單獨回收！新北回收新制上路 首日無人違規

下游出現大批魚屍…台中頭汴坑溪上游再見數百尾魚慘死 盼揪出汙染源

桃園龍潭池塘飄300條死魚 居民怨多日無人處理

相關新聞

彰化地籍重測成效佳 地主參與增

彰化縣許多圖籍資料破損，得重測地籍，過去通知當事人到場指界，多不願意參與，不過縣府地政處發現，近年土地價格飆漲，加上推動...

中友埔里農莊違法開發 重罰令停工

中友百貨相關企業埔里農莊在南投埔里開發大型旅館及遊憩區，地方指控恐危害珍稀魚種「台灣白魚」棲地；監督盟等環團昨在立法院質...

取締日租套房 逢甲一中商圈最多

清明、兒童連假將至，中市稽查非法日租套房，自去年3月至今年3月，稽查272件，裁罰257件，開罰總金額2710萬元，裁罰...

挨批設備老舊 科博館有升級計畫

國立自然科學博物館堪稱國內僅次於故宮的博物館，更是國中小學生校外參觀的重要據點。立法院教育文化委員會昨天訪視科博館，科博...

頭汴坑溪上游 又見魚群暴斃

台中頭汴坑溪流經台中太平、大里等地，日前在下游河段、大里立仁橋附近出現大批死魚，前天在上游河段、太平龍橋附近，又被發現數...

復巴超時不等 4人被迫放棄國手選拔

台中市身心障礙體育總會向本報投訴，3月18日參加中華帕拉林匹克總會舉辦的國手選拔賽，租大型復康巴士到板橋比賽，由於賽程延...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。