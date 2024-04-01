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回憶多、新意少…台中科博館設備「20年依舊」 江啟臣：已累積成民怨

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
立法院教育文化委員會訪視台中科博館，副院長江啟臣等人認為設備、展品老舊，已累積民怨。記者陳秋雲／攝影
立法院教育文化委員會訪視台中科博館，副院長江啟臣等人認為設備、展品老舊，已累積民怨。記者陳秋雲／攝影

立法院教育文化委員會今訪視中市教育建設，立院副院長江啟臣說，民眾反映，科博館室內裝潢老舊，互動設備、畫質、音質使用20年，品質變差；有的展品10年沒更動，迫切改善。

民眾反映，科博館與台北士林科教館預算明顯有差距。教育部次長林明裕表示，教育部很支持科博館各項發展，太空劇場雷射投影機更新計畫，若立法院通過，明年度即可執行。至於科博館升級計畫，教育部願意全力推動，相關計畫若今年底能送教育部，獲國發會同意，最快2025年納入預算，2026年執行。

江啟臣指出，科博館是台中人最熟悉不過的地方，有著滿滿的回憶，不論是校外教學、畢業旅行都會到訪科博館，更是親子活動的熱門景點。然而，在缺乏軟硬體設備更新的情況下，科博館的可看性卻日漸降低。回憶比較多、新意比較少，實在可惜。

江啟臣表示，民眾反映科博館不只室內裝潢如20年前般老舊，互動設備、畫質、音質也差，另英文輔助解說不足、互動方式陳舊，不夠創新有趣。建議部分內容下修到幼兒園或低年級學生也能互動的模式。當科博館提供的服務到生民怨層級，顯示應改善的迫切性。

除此，英文輔助解說不足、互動方式過於陳舊，不夠創新有趣，應將部分內容下修到幼兒園或低年級學生也能參與互動的模式。

科博館是中台灣800 萬居民接觸科學教育的重要場域，也是未來捷運藍線的重要節點，江啟臣希望教育部能投入更多資源，有效活化科博館的量能，並整合周圍的公共資源，讓臺中市中心的綠色廊道，未來可從國立美術館、勤美綠園道商圈，一路延伸至科博館，整合藝術、文創、科學、教育成為中台灣未來發展的心臟地帶。

立委羅廷瑋說，科博館至今的設備老舊不堪，不只根本上AI時代，也不符民眾實際使用需求，實在需要改善升級。

立委黃健豪指出，20年前他就在科博館當義工，20年後再回來，展廳、設施老舊，希望教育部納入本年度預算，用最快速度在基礎設施上強化升級。

立法院教育文化委員會訪視台中科博館，副院長江啟臣及多位立委認為設備、展品老舊，已累積民怨。記者陳秋雲／攝影
立法院教育文化委員會訪視台中科博館，副院長江啟臣及多位立委認為設備、展品老舊，已累積民怨。記者陳秋雲／攝影

台中市 幼兒園 教育部 江啟臣

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