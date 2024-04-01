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寸土寸金！彰化去年重測7千多筆土地 5成以上地主到場指界

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府推動「地籍圖重測作業」，去年重測彰化、花壇、線西、員林、溪州及二林等6鄉鎮7千多筆土地，因成效佳獲內政部考核優等。圖／彰化縣府提供
彰化縣府推動「地籍圖重測作業」，去年重測彰化、花壇、線西、員林、溪州及二林等6鄉鎮7千多筆土地，因成效佳獲內政部考核優等。圖／彰化縣府提供

彰化縣許多圖籍資料破損，得重測地籍，過去通知當事人到場指界，多不願意參與，不過縣府地政處發現，近年土地價格飆漲，加上推動地籍雲端資料，去年有超過5成民眾願意到場指界，對於點位正確與否很在意。縣府表示，去年重測彰化、花壇、線西、員林、溪州及二林等6鄉鎮7千多筆土地，因成效佳獲內政部考核優等。

地政處表示，地籍圖重測是依土地所有權人指界做成成果，會有面積增減問題，因此土地所有權人一定要到場，以保障自身的權益。若民眾沒到場指界地政人員將依土地法46-2條規定逕行施測，且土地所有權人無法在公告時提出異議，若往後有異議還需要透過法院程序。

地政處指出，日治時期建立的地籍圖使用年代已久，因破損、褶皺、模糊難以辨識等因素，造成測量上使用困難，過去民眾大都認為政府自己重測即可，但近年透過大力宣導，加上民眾對自身土地權益的重視，較願意到場指界，縣府針對重測區域會寄發通知給地主，也可透過委託人到場指界，若時間不允許還能彈性調整。

彰化地政士公會理事長陳仕昌說，早期測量技術不健全，導致誤差大，也容易產生土地鑑界糾紛，現在測量技術精確還能衛星定位，加上所有權人指界作為參考，最後以坐標數值方式永久紀錄；還沒重測的地方容易發生民怨或衍伸訴訟，地籍重測須投入許多人力物力，但可讓產權認知上較一致，減少地主間以及與公部門間的爭端。

陳仕昌也說，現在土地寸土寸金，地主大都關心自己的權益，願意出來指界，但也有地主認為產權單純或多人共有並不重視指界的權利。

彰化縣地政業務「地籍圖重測作業」及「圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作」獲內政部考核優等，縣長王惠美頒發獎金以資鼓勵。圖／彰化縣府提供
彰化縣地政業務「地籍圖重測作業」及「圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作」獲內政部考核優等，縣長王惠美頒發獎金以資鼓勵。圖／彰化縣府提供

員林 彰化

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