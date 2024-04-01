駕訓班被擺一道？日本特技車手稱要場勘突「翹孤輪」 遭監理站嚴斥
日本籍特技車手安倍優在彰化市某駕訓班空地一手喝飲料，一手騎單輪機車「翹孤輪」，影片在社群網站臉書（Facebook）流傳；彰化監理站說，如果再出現這類情形，最重強制停班。
駕駛訓練班業者今天告訴中央社記者，之前曾借駕訓場地旁空地給安倍優使用，安倍優21日造訪，洽談第2次商借場地事宜，業者要求安倍優只能在週六、日沒駕訓課時使用場地。
業者說，當時安倍優談完後就稱要場勘，駕訓班正值中午休息，沒學生上課，看到影片才得知安倍優舉動。
交通部公路局台中區監理所彰化監理站發布聲明表示，嚴禁駕訓班場地作為非駕訓用途，民眾如果未經同意使用場地，會請業者做好門禁與場地管理；如果獲駕訓班同意，監理站將函文警告業者不得再犯，如果再發生類似情況，影響考生訓練或妨礙考試，最重裁處減招或停班處分。
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