下游出現大批魚屍…台中頭汴坑溪上游再見數百尾魚慘死 盼揪出汙染源

台中市太平龍寶橋附近的頭汴坑溪昨發現有數百尾魚死亡，因為位處日前發現大批死魚的大里立仁橋上游，加上附近河川邊坡被人亂丟大批垃圾，現場一片髒亂。市議員黃佳恬上午和太平區聖和里長劉佳明、大里立仁里長孫正宇前往會勘，要求環保局查明原因，揪出汙染源。

環保局副局長商文麟說，昨天到場查看，發現約2、300條的死魚，初步用快篩試劑檢測水質未發現重金屬，水中溶氧也正常，但還待進一步化驗水質，以及將魚屍送檢，查有無毒化物，一周就會有結果。

他說，該處上游只有2、3家工廠，昨天休假未營運，將追查是否有地下工廠偷排廢水。至於垃圾部分，會請河川管理單位清運乾淨，並在適當的地點裝設攝影機監控。

黃佳恬說，頭汴坑溪無緣無故出現死魚，還有人亂丟垃圾，讓人無法忍受，將要求專案稽查延伸到上游，以釐清死魚的原因，並揪出亂丟垃圾的元兇重罰。

劉佳明說，因上周下游的大里才發現大批死魚，昨天上午接獲里民通報在龍寶橋附近發現死魚漂流，擔心此處河川也受人為汙染，加上一旁的河川邊坡遭人長期亂丟棄垃圾，因此立即通報環保局處理。

孫正宇說，頭汴坑溪流經太平、大里、烏日，是許多農田的灌溉水源，和大家的生活和健康息息相關，希望環保局調查有無汙染源。