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非法旅宿業進駐！看準疫後旅遊潮推「日租房」 一中、逢甲商圈業者遭開罰

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
中市府稽查非法日租套房，自去年至今年3月，共稽查272件，並裁罰257件，裁罰率高達9成5，共裁罰2710萬元；其中逢甲、一中商圈，非法日租套房數最多。圖／中市府提供
中市府稽查非法日租套房，自去年至今年3月，共稽查272件，並裁罰257件，裁罰率高達9成5，共裁罰2710萬元；其中逢甲、一中商圈，非法日租套房數最多。圖／中市府提供

清明、兒童連假將至，不少遊客安排國內旅遊行程，不少旅宿業者推出系列活動，中市府稽查非法日租套房，自去年至今年3月，共稽查272件，並裁罰257件，裁罰率高達9成5，共裁罰2710萬元；其中逢甲、一中商圈，非法日租套房數最多，觀旅局分析，這兩處接近商圈，生活機能方便，低價的非法日租套房吸引不少青年入住，呼籲民眾選擇合法業者投宿，避免影響消費權益及安全。

台中市去年度吸引逾5933萬人次旅遊，較前年增加逾2成，旅遊人次再創新高。其中「一中商圈」、「逢甲商圈」、「草悟道」更獲全國前10大最高旅遊人次景點。但「一中」、「逢甲」兩大商圈卻遭非法旅宿業者大舉進駐，成為中市府稽查、裁罰數最多的2大區域。

觀旅局分析，一中商圈、逢甲商圈鄰近學區，本就不少租屋處，於是有房東看準商機，轉投入觀光用日租套房，刊登精緻裝潢的房間照片，主打交通便利、價格低廉，吸引消費者入住，但未經政府主管機關審查合格，也未投保公共意外責任險，嚴重危害旅客住宿安全。

據了解，觀旅局去年在一中商圈便抄了50家非法日租套房，其中40家更是應召業者租下，進出人口複雜，中市府去年裁罰數量更是全台第1。觀旅局指出，業者為規避政府查緝，登載資訊不完整，聯繫交易過程不透明，發生緊急意外或消費糾紛時，消費者往往求償無門，甚至可能危及生命安全。

觀旅局強調，旅客要辨識合法旅宿，最簡單的方式就是訂房前先至台灣旅宿網(https://taiwanstay.net.tw/)查詢台中市或全國各地合法旅館或民宿再訂房，或於現場投宿前查看業者是否有懸掛「旅館業登記證」、「民宿登記證」及專用標識牌，如未有資料，切勿入住。

觀旅局呼籲，如發現有經營日租套房或其他非法旅宿場所，可附明確經營事證資料向中市觀旅局提出書面檢舉，經查證屬實，裁罰金額新臺幣10萬元以上者，處分人繳納完成罰款後，將提撥實收罰鍰金額的10%至15%，作檢舉獎金。

中市府稽查非法日租套房，自去年至今年3月，共稽查272件，並裁罰257件，裁罰率高達9成5，共裁罰2710萬元；其中逢甲、一中商圈，非法日租套房數最多。圖／中市府提供
中市府稽查非法日租套房，自去年至今年3月，共稽查272件，並裁罰257件，裁罰率高達9成5，共裁罰2710萬元；其中逢甲、一中商圈，非法日租套房數最多。圖／中市府提供

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