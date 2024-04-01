假永續真漂綠？環團控中友百貨違法開發侵台灣白魚棲地

監督盟今與多個環團、在地居民及立委麥玉珍、陳昭姿共同召開記者會，控訴中友百貨集團所屬的埔里農莊破壞埔里山坡地保育區，危害保育類台灣白魚棲地生態及下游居民生命財產安全，更有超過140公頃的3個開發案箭在弦上，要求在未釐清當地總體用水量，並確保「永續出水量」前，南投縣政府應勒令停止開發，不應草率核發水井水權。

在地里長林宥岑指出，中友集團在南投埔里一新里及鄰近區域未申請即違法整地開路，面積超過37公頃，造成大規模地形地貌改變，不僅破壞瀕危保育類台灣白魚、石虎、穿山甲等棲地，更嚴重威脅下游居民用水及生命財產安全，更有超過140公頃面積的3個開發案（度假村、旅館、休閒農場）進入環評程序。

林宥岑表示，一新里集水區水源本就極其缺乏，中友百貨集團旅館、其周遭茶園及菜園所取用的地下水源，將影響下游用水權益；台牛坑溪為全台最大二級保育類台灣白魚棲地，屆時旅館營運後是否能維持生態基流量、水生生物棲地環境，都是很大的問題。

林宥岑進一步指出，除了水源，另有開發案排放廢水汙染問題，應更嚴格限制排放水質標準。中友百貨集團在環評前即違法開挖山林、私設混凝土道路及河川蓄水設施面積超過37公頃，已影響區域用水安全，里民要如何相信其營運後仍能保證下游安全。

監督施政聯盟召集人陳椒華表示，政府編列8年8800億前瞻計畫預算，其中2000多億用在水環境改善，很大部分用在河川清淤及水庫清淤，只要山坡地避免超限開發，就不必浪費公帑清淤。

陳椒華說，此案中友集團已違法整地開路，令居民十分不安，南投縣政府不應護航，任其以切割環評方式分別申請3個開發案，送水保與環評審查的手段玩弄開發規則、試圖欺瞞在地社區，甚至在開發許可審查通過前就先動工，應要求全部進行整體開發環評，才能完整評估並保障下游居民的生命財產安全。

抽取地下水的水權核可部分，陳椒華表示，南投縣政府應針對已核可的非農用井應先停止適用，並立即進行包括居民用水在內的整體用水量評估，若因草率核可水權，造成未來下游居民用水發生危害或有任何意外，南投縣政府都要負最大責任。

台灣生態學會理事王豫煌表示，中友百貨集團打著里山倡議、永續環保口號在埔里一新社區周邊山坡地保育區農牧用地違法開發，完全違反企業ESG精神，針對其漂綠行為，要求立即停止不當開發計畫、復育已遭違法破壞的山坡地和台灣白魚棲地，並誠懇與在地社區溝通討論保育、復育當地自然生態和符合在地永續發展的土地利用模式。

王豫煌呼籲，防止企業漂綠行為，國內金融機構對於中友百貨集團的貸款融資計畫，應以綠色金融行動和氣候／自然相關財務揭露倡議 （TCFD/TNFD），嚴格審查該集團開發計畫是否落實ESG，也呼籲國內評比企業ESG的媒體機構瞭解中友集團已違反ESG精神。