大甲媽5日起駕 搭接駁車朝聖

大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動4月5日登場，為因應龐大人潮，中市府將在「起駕日」、「回鑾日」，提供「朝富停車場─大甲體育場」、「美人山營區停車場─大甲高中」及「大甲國小─大甲體育場」3條接駁路線，呼籲民眾盡量搭乘大眾運輸工具。

其中，朝富線（台中市區往返大甲區）是西屯區市政北六路朝富停車場往大甲體育場，班距20至30分鐘，往大甲途中停靠「朝馬（台灣大道）」站，「起駕日」4月5日發車時間往大甲是下午2時至晚間10時、往台中方向則為17時至凌晨2時，「回鑾日」4月14日發車時間，往大甲自上午10時至下午5時、往台中下午1時至晚間10時。

另，大甲市區環線大甲國小線（大甲體育場往返大甲國小）、美人山營區停車場線（美人山營區停車場往返大甲高中）兩線接駁車，班距15至20分鐘，起駕日4月5日下午3時至凌晨1時；回鑾日4月14日上午10時至晚間9時30分。

民眾還可以選擇到豐原轉運中心搭車到大甲，搭乘豐原客運92路、211路、212路、213路、215路、聯營811路及中鹿客運813路前往大甲，若從台中火車站出發，可搭乘台中客運154路及中台灣客運651路前往大甲，搭配市民專屬「雙十公車」交通卡優惠，票價僅需10元。