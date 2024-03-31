媽祖好靈！彰化南瑤宮媽祖進香回鑾 天降甘霖解旱象

彰化南瑤宮媽祖8天7夜笨港徒步進香之旅，在歷經300公里路途，浩浩蕩蕩進香隊伍在上百陣頭接駕下，今天下午回鑾彰化市遶境，此時天降甘霖，信眾都直呼媽祖好靈，上千信眾更在民生路與中華路口跪拜獻花迎駕，令人感動，在遶行市區後，深夜返回南瑤宮安座。

今年南瑤宮笨港進香活動，共有南瑤宮開基媽祖、聖三媽、新三媽及老六媽等四座神尊參與，其中開基媽祖神尊是相隔百年之後再度出巡。南瑤宮過去流傳「大媽進香愛吃雞、二媽進香愛冤家、三媽進香愛潦溪」的諺語， 今年適逢三年一度的「三媽年」，前天回鑾時，按傳統舉辦最具特色的神人潦過濁水溪活動，估計有上萬人參與，十分熱烈。

俗語說「遇水則發」，南瑤宮剛完成潦溪之後，就開始下雨，可望紓解旱象。 進香隊伍今天下午3時許，沿著花壇鄉彰員路抵彰化市時，更是大雨滂沱，卻也淋不去信眾的虔誠，紛紛以陣頭或者香案迎駕，十分熱鬧，隨後進入彰化市區遶境，

進香隊伍晚上7點左右，行經彰化市民生路與中華路口時，包括進香主委林世賢市長及近千名信眾，大家手捧鮮花，向開基三媽鑾駕上的神尊，虔誠跪拜，展現對媽祖最高的敬意，場面感人，此次進香回鑾掀起最高潮。進香隊伍遶行市區，直到深夜返抵南瑤宮，由進香主委林世賢、進香大總理白鴻森等人合力完成媽祖安座儀式後，圓滿完成此次笨港進香任務。