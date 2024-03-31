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台中動漫展遭質疑「人潮一年不如一年」成效不如民間 市府回應了

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市府去年在台中火車站鐵道園區國際動漫博覽會，市議員陳俞融人潮不如民間舉辦活動。圖／陳俞融提供
台中市府去年在台中火車站鐵道園區國際動漫博覽會，市議員陳俞融人潮不如民間舉辦活動。圖／陳俞融提供

台中市議員陳俞融今指出，市府舉辦的台中國際動漫博覽會，人潮一年不如一年，反觀民間辦的台中國際動漫節人潮洶湧，市府應檢討。但市府新聞局則表示，兩個動漫活動展性質與目標明顯不同，不能相提並論。

陳俞融說，根據市府資料，市府舉辦的台中國際動漫博覽會2020年花475萬元，吸引6萬餘人次參加，2023年花費增加至625萬，卻只有2萬9千人次參與，預算越來越高，卻越辦越少人。反觀由中華動漫出版同業協進會主辦，為期4天的台中國際動漫節，前年首度移師台中舉辦，就吸引約20萬人次參加，去年第二屆則吸引約25萬人次參加。懸殊對比不僅凸顯市府活動策劃與執行上的問題，也反映市府在推廣動漫文化方面的不足。

她說，台中國際動漫節沒有新聞局經費補助，舉辦天數也比國際動漫博覽會的9天還少，甚至還要收門票，但參加人數卻大幅超越官方的國際動漫博覽會。諷刺的是，市府新聞局雖列為指導單位，但自己主辦的國際動漫博覽會，人數參與度卻不高，不禁讓人質疑，官方舉辦的動漫博覽會，越辦越少人參加，成效不佳，已成為例行公事。

新聞局說，民間舉辦的動漫展由知名廠商聯合參與，包括木棉花國際、東立出版社等業者，展出近300個攤位，販賣間諜家家酒、進擊的巨人等世界知名IP周邊商品。官辦展覽則以復育及鼓勵重要國家文化產業為目標，扶植照顧在地漫畫產業。

新聞局說，對於動漫產業推廣，新聞局將不遺餘力，包括補助原創漫畫鼓勵創作、專款推動台中動畫製作計畫、持續舉辦台中國際動漫博覽會等，並加強運用多媒體互動及辦理各式各樣的漫畫講座與工作坊，拉近台漫IP跟民眾間的距離，提供動漫創作者盡情發揮的舞台，也增加台灣漫畫的能見度。

同時，新聞局也攜手文化部國家漫畫博物館，希望孵育台灣原創漫畫IP，讓台灣漫畫在國際文化產業市場更具競爭力，吸引更多國內外漫迷來台中參觀。

台中市

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