台中議員補選吳軍獲黃仁力挺 提7大原民政策

台中市平地原住民市議員將補選，曾任導演的吳軍參選，他今天舉辦造勢大會，獲國民黨立委黃仁相挺，吳軍也提出7大政見，包含重視居住正義、推廣傳統文化、保障原住民族勞工權益等。

台中市議會第4屆議員第15選舉區（平地原住民）國民黨籍議員黃仁，在當選立法院第11屆平地原住民選舉區立委後辭去議員職務，導致議員名額出缺，中央選舉委員會依地方制度法規定辦理補選。

國民黨籍議員參選人吳軍，今天在台中市南屯區舉辦造勢大會。吳軍曾任黃仁的立委競選團隊特助，黃仁也到場為子弟兵助講，許多支持者呼喊「凍蒜」口號。

黃仁表示，吳軍了解原住民事務，未來他在中央爭取資源，吳軍在地方努力，中央地方一條龍。而且吳軍過去曾任導演，將透過影像傳遞原住民的生活樣態，讓民眾更了解原住民的文化。

吳軍接受媒體聯訪時表示，多年來從事原住民的社會運動，擔任導演時更透過記錄影像及採訪，為原住民的居住正義發聲，未來也會運用影像，繼續發揚原住民文化。

吳軍提出7大政策，包括居住正義、修法保障原住民族勞工權益、推廣傳統文化觀光、爭取原住民孩童學雜費全額補助、打造原住民完全中學、培育體育人才、照顧原住民長者及優化老年福利等。

台中市平地原住民議員預定4月13日辦理補選，另外有吳建德（國民黨籍）、余俊宏（無黨籍）、曾健基（無黨籍）、林清發（無黨籍）等人登記參選。