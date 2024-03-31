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清明掃墓火災增 彰化消防才要返隊又跑支援「上不完的廁所、洗不完的澡」

中央社／ 彰化31日電
消防員張畯豪表示，影片內容是真實呈現消防員平時生活模樣，即使消防單位不斷宣導清明防火觀念，仍有跑不完的火警。
消防員張畯豪表示，影片內容是真實呈現消防員平時生活模樣，即使消防單位不斷宣導清明防火觀念，仍有跑不完的火警。

清明節將至，彰化縣公墓火災案件增加，員林西區消防分隊拍攝防火宣導影片上傳臉書，訴說打火心聲，盼大家遵守「4不1要」掃墓原則，讓消防員能適時休息。

拍攝、剪輯這支影片的消防隊員張畯豪告訴中央社記者，往年清明節前公墓火警非常多，今年也不例外，這2週分隊隊員經常是在返隊途中又去支援其他地方的火警，連回隊上都沒機會。

影片中，隊員敷面膜、洗澡、吹頭髮、上廁所都才進行到一半，就被呼叫出勤，字幕寫著「白不回來的肌膚、吹不乾的頭髮、上不完的廁所、洗不完的澡」。

張畯豪表示，影片內容是真實呈現消防員平時生活模樣，即使消防單位不斷宣導清明防火觀念，仍有跑不完的火警。今天分隊帶著吉祥物「滅火龍」到員林第五公墓，持續進行防火宣導。

依據彰化縣消防局統計，今年3月1日至28日全縣共有1472件火警、4415件救護，張畯豪說，希望大家看完影片能體會消防員疲於奔命，減少掃墓時發生火災的機會，讓消防員喘口氣休息。

消防局呼籲，民眾掃墓應遵守「4不1要」原則，除草不用火、紙錢不燃燒、爆竹不燃放、菸蒂不亂丟，以及垃圾要帶走。

影片 消防員

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