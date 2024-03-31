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大甲媽遶境4月5日起駕 中市府開3條接駁線紓解百萬人潮

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
大甲媽祖遶境進香是台灣盛大的宗教活動之一。圖／聯合報系資料照
大甲媽祖遶境進香是台灣盛大的宗教活動之一。圖／聯合報系資料照

大甲媽遶境將於4月5日登場，為因應即將面對的百萬人潮，中市府特別於起駕日、回鑾日提供「朝富停車場-大甲體育場」、「美人山營區停車場-大甲高中」及「大甲國小-大甲體育場」等三條接駁路線，讓民眾可搭乘大眾運輸工具，到大甲親身體驗「瘋媽祖」魅力。

交通局長葉昭甫說，媽祖「起駕日」4月5日、「回鑾日」4月14日這兩日，民眾若要由台中市區出發至大甲鎮瀾宮，可在西屯區朝富停車場搭接駁車至大甲體育場，再轉乘大甲市區環線接駁車，至大甲國小後步行前往鎮瀾宮；市區公車也有25條公車路線可到達大甲區。

葉昭甫也說，民眾還可以選擇到豐原轉運中心搭車到大甲，搭乘豐原客運92路、211路、212路、213路、215路、聯營811路及中鹿客運813路前往大甲，若從台中火車站出發，可搭乘台中客運154路及中台灣客運651路前往大甲，搭配市民專屬「雙十公車」交通卡優惠，最多也僅需花10元。

交通局說明，「2024台中媽祖國際觀光文化節接駁車」行駛日期（時間）及搭乘資訊，朝富線(台中市區往返大甲區)於西屯區市政北六路朝富停車場往大甲體育場，班距20至30分鐘，往大甲途中停靠「朝馬(台灣大道)」站，起駕日4月5日發車時間往大甲，自14時至22時、往台中方向則為17時至02時。

回鑾日4月14日發車時間，往大甲自10時至17時、往台中13時至22時。大甲市區環線大甲國小線(大甲體育場往返大甲國小)、美人山營區停車場線(美人山營區停車場往返大甲高中)班距15至20分鐘，起駕日4月5日(星期五)15時至01時；回鑾日4月14日(星期日)10時至21時30分，歡迎民眾多加利用。

大甲媽遶境將於4月5日登場，為因應即將面對的百萬人潮，中市府特別於起駕日、回鑾日提供3條接駁路線，供民眾們使用。圖／中市府提供
大甲媽遶境將於4月5日登場，為因應即將面對的百萬人潮，中市府特別於起駕日、回鑾日提供3條接駁路線，供民眾們使用。圖／中市府提供

停車場 媽祖 體育

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